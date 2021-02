Kraniche suchen auf einem verschneiten Feld nach Futter. Die Zugvögel verbringen den Sommer in Skandinavien und Osteuropa und fliegen im Winter in den Süden. Einzelne Kranichgruppen von hundert und mehr Tieren überwintern aber auch in Norddeutschland. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa