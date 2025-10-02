Gäste auf einer Party an der Polizeischule in Aschersleben sollen eine rassistische Parole gerufen haben. Die Ermittlungen dauern an, das Innenministerium hat aber bereits mit Maßnahmen reagiert.

Aschersleben - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung auf einem Oktoberfest an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben. Zum Lied „L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino soll der Ruf „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gerufen worden sein. Die Ermittlungen dauern an, doch der Vorfall hat bereits Konsequenzen.