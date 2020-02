Auf der Autobahn 2 auf der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Marienborn l Derzeit ist die Autobahn 2 in Richtung Hannover voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sind an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt und Niedersachsen mindestens drei Lkw verunglückt. Der Verkehr in Richtung Helmstedt staut sich bereits auf mehrere Kilometer.

Einsatzkräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, sind auf dem Weg zur Unfallstelle. Es soll einen eingeklemmten Lkw-Fahrer geben. Es wird darum gebeten eine Rettungsgasse zu bilden.