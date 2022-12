Von Sowjets und Staatssicherheit verfolgt bis in den Tod

Politische Willkür traf nach dem Zweiten Weltkrieg in Sachsen-Anhalt viele, die das Sowjetsystem und später die DDR ablehnten. Das reichte bis zur Erschießung in Moskau.

Magdeburg - Einmal Magdeburg und zurück: Wolfgang Bischoff blickt auf ein bewegtes Leben zurück: 1945 Hineingeboren in das Magdeburg unter sowjetischer Besatzungsmacht, wurde er in der DDR groß, ging in die Bundesrepublik nach Bonn und kehrte 2011 im wiedervereinten Deutschland in seine Heimatstadt zurück.