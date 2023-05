Die neue Vox-Serie "Traumhaus oder Luftschloss?" begleitet ab dem 4. Juni ein holländisches Paar aus dem Harz, das den Westbahnhof in Ballenstedt renoviert.

Edward Vernhout und Ingrid Lukens aus Sachsen-Anhalt renovieren den Westbahnhof in Ballenstedt zu Ferienwohnungen um. Vox zeigt in ihrer neuen Serie "Traumhaus oder Luftschloss?" die Fortschritte und Herausforderungen ihrer Arbeit.

Ballenstedt - Wie lebt es sich in einem Schloss oder einem alten Bahnhof? In der ersten Folge der neuen Vox-Serie "Traumhaus oder Luftschloss?", Sendestart 4. Juni, packen drei Paare tatkräftig an, um ihr jeweiliges Großprojekt auf Vordermann zu bringen. Auch eines aus dem Harz ist mit dabei.

Ingrid Lukens und Edward Vernhout sind vor wenigen Jahren aus Holland in den Harz ausgewandert und haben Ende 2019 den stillgelegten Westbahnhof in Ballenstedt gekauft. Hinter den alten Bahnhofsmauern sollen nach und nach Ferienwohnungen entstehen.

2020 starteten dafür die Renovierungsarbeiten. Die ersten beiden Wohnungen konnten bereits fertig gestellt und eingerichtet werden, sogar die ersten Gäste hatten es sich bei Ingrid und Edward gemütlich gemacht. Doch es liegt offenbar noch viel Arbeit vor dem holländischen Paar.

Acht Monate lang begleitete das Dreh-Team von "Traumhaus oder Luftschloss" Ingrid und Edward bei ihren Renovierungsarbeiten und dokumentierte ihre Fortschritte und Herausforderungen. Die neue Dokuserie startet am Sonntag, 4. Juni 2023, um 18.10 Uhr auf Vox.