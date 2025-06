So schön kann ein Ausflug in der Altmark sein - auch sonst gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche schöne Wandertouren. (Foto:

Halle (Saale)/Magdeburg. - Lange Tage, wunderbare Sonne - die beste Zeit also, um die Wanderschuhe hervorzuholen und die schönsten Regionen Sachsen-Anhalts zu Fuß zu erkunden.

Auch interessant: Ohne Schlaf ins Ziel: Wie Christin Ziehr auf Weltrekordkurs wandert

Und Wandern ist in Sachsen-Anhalt nicht nur im Harz möglich. Kurze Rundwege, Tagestouren oder auch Strecken, die über mehrere Tage oder Wochen erforscht werden können, gibt es unter anderem rund um Wittenberg, in der Altmark, in der Magdeburger Börde und im Burgenlandkreis.

Lesen Sie auch: Wandersaison startet: Die besten Tipps für die nächste Tour

Hier gibt es einen Überblick über schöne Wandergebiete in Sachsen-Anhalt:

Wandernester in der Altmark

Zwischen Arendsee und Gardelegen, zwischen Klötze und Klietz liegen die sogenannten "Wandernester" der Altmark. Artenreiche Wälder und Moore, weite Felder und grüne Flussauen warten dort darauf, auf fast 700 Kilometern Wanderwegen erkundet zu werden.

Auch interessant: Mit dem Nahverkehr erreichbar: Das sind die fünf schönsten Wanderwege in der Nähe von Sachsen-Anhalt

Wie der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband auf seiner Website schreibt, finden sich in den Wandernestern geprüfte und ausgeschilderte Wanderwege auf naturbelassenen Pfaden und teil-befestigten Wegen.

Lesen Sie auch: Von leicht bis schwer: Drei Wanderwege in Sachsen-Anhalt, die es in sich haben

In allen Orten gibt es laut dem Tourismusverband Wanderstützpunkte, an denen Informationen zum Wanderwegenetz der Altmark und auch Kartenmaterial erhältlich sind. Die Rundwege bieten zwischen drei und 20 Kilometern verschieden lange Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Landschaft bei Aulosen an der Elbe ganz im Norden der Altmark. Foto: Imago/imagebroker

So gibt es beispielsweise einen Rundweg am Kamernschen See entlang und in die Kamernschen Berge in der Nähe von Sandau an der Elbe. Auf dem höchstem Punkt dieser Berge soll einst Frau Harke, die Schutzgöttin des Elbe-Havel-Winkels, gewohnt haben. Hier geht es durch Kiefernwälder hindurch und an einem Altarm der Elbe entlang.

Lesen Sie auch: Schönes Wandern rund um Haldensleben: Zahlreiche Routen warten auf Spaziergänger

Wanderrouten rund um Magdeburg

"Das weiße Gold der Börde" - die Zuckerrübe - wächst laut dem Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide seit 180 Jahren in der Region westlich der Landeshauptstadt. Auf den Spuren der süßen Rübe können Wanderer auf der Route "Süße Tour" rund um Magdeburg wandeln.

Auf einer Strecke von rund 400 Kilometer warten Museen, heimische Firmen und die regionaltypische Küche darauf entdeckt zu werden.

Lesen Sie auch: Neuer Wanderweg durch die Börde: Fantastische Ausblicke und Historisches: Kreuze am Sitz der alten Götter

Auch eine "Salzige Tour" führt um Magdeburg, bei der dem Ursprung der Salzgewinnung nachgeforscht und eines der größten Kalibergwerke der Welt besichtigt werden kann.

Abraumhalde von "K und S", einem der größten Kalibergwerke weltweit, in Zielitz. Foto: dpa

Pilgern entlang des Jakobswegs in Sachsen-Anhalt

Von Jerichow nahe der Landesgrenze zu Brandenburg bis nach Eckartsberga an der thüringischen Grenze: Der Jakobsweg führt über 370 Kilometer auch mitten durch Sachsen-Anhalt. Wer also schon immer mal ein Stück dieses wohl berühmtesten aller europäischen Wanderwege entlanglaufen wollte, kann direkt vor der Haustür anfangen.

Auch interessant: Wandern im Harz: Komoot-Expertin verrät ihre Top-5-Tipps für Touren in der Region

Die St.-Jakobus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt schlägt auf ihrer Website mehrere Tagestouren vor, zum Beispiel für jeweils 20 Kilometer von Jerichow über Tangermünde nach Stendal oder am nördlichen Rand des Harz' von Halberstadt nach Quedlinburg.

Auch interessant: Pilgern und Co. Jakobswege in Deutschland werden immer beliebter

Wandern abseits vom Brocken im Südharz

Wanderungen zum Brocken und über den Fernwanderweg des Harzer-Hexen-Stiegs zählen wohl zu den bekanntesten und beliebtesten in ganz Sachsen-Anhalt. Aber in der Region gibt es auch noch viele weitere Wanderrouten.

Auch interessant: Wandern im Harz abseits der Hotspots: „Die Wanderei“ bietet Touren mit dem gewissen Etwas

Zum Beispiel führt der Karstwanderweg im Südharz mit einer Gesamtstrecke von 265 Kilometern von Pölsfeld in Sachsen-Anhalt bis Bad Grund in Niedersachsen.

Rund um Pölsfeld oder auch um Questenberg schlägt der Harzer Tourismusverband verschiedene Rundwege vor, wo Dolinen, Erdfälle oder auch der ehemalige Kupferbergbau in der Gipskarstlandschaft erkundet werden können.

Lesen Sie auch: Die Jagd nach den Wandernadeln - Warum das Stempelsammeln so beliebt ist

Ein Panoramablick auf dem Karstwanderweg in Pölsfeld bei Obersdorf mit dem Stempel der Harzer Wanderadel. Foto: Imago/imagebroker

Lesen Sie auch: Im Alleingang hergerichtet - Neuer Wanderweg zur Burg Falkenstein

Wanderwege entlang der Elbe um Dessau und Wittenberg

Rund um Dessau-Roßlau und Lutherstadt Wittenberg laden der Naturpark Fläming, das Biosphärenreservat Mittelelbe und die Heidelandschaft nördlich von Bad Düben zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein.

Gleich drei Unesco-Welterbestätten können hier als Ziel der Wanderrouten ausgewählt werden: die Lutherstätten in Wittenberg, das Bauhaus in Dessau und das Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Auch interessant: Was Sie zum Jubiläum von "Luthers Hochzeit" 2025 in Wittenberg wissen müssen

Im Biosphärenreservat Mittelelbe gibt es rund 20 sogenannte Auenpfade, die in der Nähe des Flusses entlangführen.

Einer davon ist der Auenpfad Marina Camp Wittenberg. Wie der Tourismusverband Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg auf seiner Website schreibt, gibt der ungefähr zehn Kilometer lange Rundweg Einblicke in Geschichte und Gegenwart der Flusslandschaft rund um Wittenberg.

Der insgesamt 530 Kilometer lange Lutherweg ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kirchen, Tourismusverbänden, Kommunen und weiteren Trägern. Foto: dpa

Auf dem Lutherweg in Sachsen-Anhalt wandern

Auf die Spuren von Martin Luther führt dieser Wander- und Pilgerweg, der die Lutherstädte Eisleben und Wittenberg miteinander verbindet.

Neben Luthers Geburtshaus in Eisleben und der Wittenberger Schlosskirche als Ort seines Thesenanschlags können auf dem Lutherweg "reizvolle Landschaften, Weinregionen und diverse Naturparke" erkundet werden, wie Carolin Titscher-Rehhahn von der Lutherweg-Gesellschaft Sachsen-Anhalt auf deren Homepage sagt.

Eine nördliche Route führt über Bernburg, Köthen, Zerbst und an der Elbe entlang über Dessau-Roßlau und Coswig. Im Süden verläuft der Weg über Halle und Bitterfeld-Wolfen durch die Dübener Heide. Auf der Website des Lutherwegs Sachsen-Anhalt gibt es eine Überblickskarte zu den einzelnen Stationen des Weges.

Der Dom zu Naumburg liegt an der Straße der Romanik. Foto: dpa

Tagestouren entlang der Straße der Romanik in Jerichow oder Naumburg

Burgen, Schlösser, Klöster, Dome und Schatzkammern: Die Straße der Romanik verbindet bedeutende Bauwerke aus dieser mittelalterlichen Epoche in ganz Sachsen-Anhalt miteinander und lässt tief in die Geschichte eintauchen.

So können beispielsweise die Saaleburgen bei Bad Kösen, die Burg Falkenstein im Harz oder die Klöster Ilsenburg und Drübeck auf dem Harzer Klosterwanderweg besichtigt werden.

Lesen Sie auch: Tourismus im Harz: Dieses Harz-Dorf ist ideal für Wanderer

Auch zwischen Freyburg und Naumburg gibt es eine 13 Kilometer lange "Tour der Romanik ", die zur Stadtkirche St. Marien in Freyburg und dem Schloss Neuenburg, vorbei an Weinbergen und dem Haus des Künstlers Max Klinger bis hin zum St. Peter und Paul Dom in Naumburg führt.

Auf der Website der Straße der Romanik werden verschiedene Wandertouren in der Magdeburger Börde, in der Altmark, im Harz, oder im Saale-Unstrut-Tal vorgeschlagen.