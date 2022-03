Warum gerade fast alle Autos braun gesprenkelt sind

Autobesitzer, die ihren Wagen gern glänzen lassen, mussten am Freitagmorgen tapfer sein. Denn wer keine überdachte Garage hat, der fand seinen fahrbaren Untersatz am Morgen fast überall im Land dreckig vor – kleine braune Flecken bedecken das Pkw-Blech. Grund dafür ist ein seltenes Phänomen.

Halle (Saale)/DUR/slo – Dreckige Autos, soweit das Auge reicht – dieser Anblick bot sich am Freitagmorgen in vielen Orten von Sachsen-Anhalt. Über Nacht wurden nahezu alle Fahrzeuge mit einer Schicht aus kleinen braunen Punkten überzogen. Geschützt waren davor fast nur Garagenparker.

Was Besitzer von Waschanlagen freut, dürfte vielen Autofahrern gar nicht gefallen. Doch woher kommen die braunen Flecken?

Sandsturm aus der Sahara

Der Grund für den Dreck ist ein seltenes Naturphänomen. Ein Sandsturm hat vor einigen Tagen in der Sahara jede Menge feinen Sand in die Luft gewirbelt. Und diese Luftmassen wurden am Donnerstag bis nach Sachsen-Anhalt getrieben.

Am Donnerstagmorgen sorgte das fast überall im Land für einen atemberaubend roten Sonnenaufgang, während der Donnerstag selbst dann vielerorts trüb blieb. Denn der Saharastaub in der Luft ließ weniger Sonnenstrahlen durch.

In der kalten Märznacht kondensierte schließlich das Wasser aus der Luft und wusch damit den Sand aus – und blieb in Form kleiner sandiger Tröpfchen auf den Autos liegen. Und nachdem das Wasser am Morgen getrocknet war, blieb nur der Sand übrig. Bei stärkerem Regen wird dieses Phänomen auch „Blutregen“ genannt, da der Sand das Wasser rot bis braun färbt.