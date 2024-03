Von Jahr zu Jahr gibt es immer weniger Floristen in Sachsen-Anhalt. Nachdem die Blumenhändler während der Pandemie große Einbußen hinnehmen mussten, gibt es nun neue Sorgen.

Warum gibt es immer weniger Floristen in Sachsen-Anhalt?

Blumenhändler in der Krise

Birgit Bethge betreibt die „Schlossfloristik“ in Flechtingen seit 20 Jahren.

Flechtingen. - Wer den Blumenladen von Floristin Birgit Bethge in Flechtingen (Börde) betritt, bemerkt schnell den großen Screen hinter der Verkaufstheke. In prägnanten, gelben Buchstaben flimmert immer wieder dieselbe Anzeige über den Bildschirm: „Floristin dringend gesucht!“ Seit über einem Jahr schon sucht Bethge, die den 150 qm2 großen Laden zusammen mit nur einer Angestellten managt, nach Verstärkung. Bisher vergebens. „Der Beruf scheint einfach nicht mehr attraktiv genug“, sagt die 54-Jährige, die mit Anzeigen in Zeitungen, im Radio und online alles versucht hat – aber erfolglos blieb. Und damit ist sie nicht allein.