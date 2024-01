Lara Kim Sämisch will Zahnärztin werden. Der Numerus Clausus macht dies in Deutschland für sie unmöglich, weswegen sie einen anderen Weg wählt: Sie studiert mit einem Stipendium der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im ungarischen Pécs.

Warum die KZV Sachsen-Anhalt Zahnärzte in Ungarn ausbildet

Karith/Gommern. Eines Tages Zahnärztin werden, das ist der große Traum von Lara Kim Sämisch. Die 22-Jährige stammt aus dem kleinen Dorf Karith aus der Nähe von Gommern. Bereits in der 10. Klasse absolvierte sie ein Praktikum bei einer Zahnarztpraxis. Schnell wurde ihr bewusst, dass sie nach der Schule in einem handwerklichen Beruf arbeiten und Menschen helfen will. Doch bei einem Blick auf die Noten, die man wegen der begrenzten Studienplätze für ein Studium als Zahnärztin mitbringen muss, platzte ihr Traum.