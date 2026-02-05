weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Neuer Wehrdienst in Sachsen-Anhalt: Was sagen Schüler und Soldaten

Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht? Neuer Wehrdienst: Das denken Sachsen-Anhalts Schüler über die Bundeswehr

Die neuen Fragebögen zur Wehrerfassung lösen Debatten im ganzen Land aus. Drei Schüler aus Sachsen-Anhalt äußern sich dazu, Soldaten aus Gardelegen zeigen ihre Perspektive. Außerdem: die genauen Regeln zum Wehrdienst bei der Bundeswehr, die Musterungspläne und welche Strafen Verweigerern drohen.

Von Elisabeth Köhli Aktualisiert: 06.02.2026, 12:23
Toni Pitschmann aus der Börde geht in Magdeburg zur Schule und sieht den Neuen Wehrdienst kritisch. Er will nicht zur Bundeswehr. 
Toni Pitschmann aus der Börde geht in Magdeburg zur Schule und sieht den Neuen Wehrdienst kritisch. Er will nicht zur Bundeswehr.  Foto: Pitschmann privat

Magdeburg. - Bei rund 17.500 Menschen in Sachsen-Anhalt landet 2026 der Fragebogen zur Wehrerfassung nach Erreichen ihrer Volljährigkeit im Briefkasten. Die Bundeswehr will damit ermitteln, wie motiviert und geeignet die Angeschriebenen für einen Wehrdienst sind.