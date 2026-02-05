Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht? Neuer Wehrdienst: Das denken Sachsen-Anhalts Schüler über die Bundeswehr
Die neuen Fragebögen zur Wehrerfassung lösen Debatten im ganzen Land aus. Drei Schüler aus Sachsen-Anhalt äußern sich dazu, Soldaten aus Gardelegen zeigen ihre Perspektive. Außerdem: die genauen Regeln zum Wehrdienst bei der Bundeswehr, die Musterungspläne und welche Strafen Verweigerern drohen.
Aktualisiert: 06.02.2026, 12:23
Magdeburg. - Bei rund 17.500 Menschen in Sachsen-Anhalt landet 2026 der Fragebogen zur Wehrerfassung nach Erreichen ihrer Volljährigkeit im Briefkasten. Die Bundeswehr will damit ermitteln, wie motiviert und geeignet die Angeschriebenen für einen Wehrdienst sind.