Bäume selber schlagen (Auswahl)

Gartenbau Bernd Progatzky, Burg (Jerichower Land): Seit 1992 kann man in der Zerbster Promenade 11D bis Heiligabend Blaufichten schlagen. Im Angebot sind auch Nordmanntannen.

Beim Weihnachtsbaumverkauf in Kenzendorf (Gardelegen) jeweils von 9 bis 16 Uhr kann man am 21. und 22. Dezember Bäume schlagen. Es ist eine alte Familientradition derer von Alvensleben, die mit der Rückkehr der Familie nach der Wende wiederbelebt wurde. Die erste Runde findet bereits am 14. und 15. Dezember statt. Der Erlös aus Glühwein, Flammkuchen und Wild-Bratwurst kommt seit 17 Jahren dem Förderverein Gardeleger Kinderklinik zugute. Zu erreichen ist der Ort über die B71 bis Letzlingen, von dort die alte Letzlinger Landstraße, Abzweig Roxförde. Der Waldweg ist ausgeschildert.

Am Forsthaus Döllnitz bei Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) lädt der Landesforstbetrieb am Sonnabend von 9.30 bis 12 Uhr zum Weihnachtsbaumverkauf ein.

Baumschule Huy (Harzkreis), Im Winkel 2, kann am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr noch zu Säge und Axt gegriffen werden. Ab der Hauptstraße ist der Weg zu den Nordmanntannen und anderen Nadelbäumen ausgeschildert.

Im Wald bei Tangerhütte (Kreis Stendal) können am Sonnabend und Sonntag sowie am 20., 21. und 22. Dezember – jeweils 10 bis 16 Uhr – Bäume selbst geschlagen werden. Vom werner-Seelenbinder-Ring 29 findet man das Gebiet, indem man dem landwirtschaftlichen Fahrradweg folgt.