In Bitterfeld-Wolfen finden am zweiten und dritten Adventswochenende Weihnachtsmärkte statt. Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet vom 6. bis 18. Dezember statt. In Wolfen können Besucher vom 13. bis 15. Dezember zahlreiche Stände erkunden.

Weihnachtsmärkte in Bitterfeld-Wolfen 2024: Alle wichtigen Infos und Termine

Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende statt.

Bitterfeld-Wolfen/DUR - Der Bitterfelder Weihnachtsmarkt findet vom 6. bis 8. Dezember 2024 statt. Besucher können im historischen Ambiente der Bitterfelder Innenstadt allerlei Stände von Vereinen und Gewerbetreibenden entdecken.

Ein Höhepunkt der Adventszeit in Bitterfeld-Wolfen ist außerdem der Historische Weihnachtsmarkt in Wolfen. Vom 13. bis 15. Dezember wird der Wolfener Marktplatz von weihnachtlichen Lichtern erleuchtet, ein musikalisches Angebot bringt die Besucher in Stimmung.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld und Wolfen statt?

Bitterfeld

Eröffnung: 6 . Dezember 2024

Ende: 8. Dezember 2024

Wolfen

Eröffnung: 13 . Dezember 2024

Ende: 15. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Bitterfeld

Freitag, 6. Dezember: 16 Uhr (Eröffnung) bis 21 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 11 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Wolfen

Freitag, 13. Dezember: 16 Uhr (Eröffnung) bis 21 Uhr

Samstag, 14. Dezember: 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld und Wolfen statt?

Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet auf dem Marktplatz in Bitterfeld statt.

Der Weihnachtsmarkt in Wolfen findet auf dem Marktplatz in der Leipziger Straße statt.

Weihnachtsmarkt in Bitterfeld und Wolfen: Wo kann geparkt werden?

Für den Weihnachtsmarkt in Bitterfeld gibt es Parkplätze auf dem Parkplatz Binnengärtenzentrum hinter dem Hotel „Central“ (Walther-Rathenau-Straße).

Für den Weihnachtsmarkt in Wolfen gibt es Parkplätze nur an der Leipziger Straße und in den umliegenden Straßen.

Weihnachtsmarkt in Bitterfeld-Wolfen 2024: Programm und Angebote*

Bitterfeld

Der Bitterfelder Marktplatz erstrahlt am zweiten Adventswochenende in weihnachtlichem Glanz. Am Nachmittag findet ein tägliches Bühnenprogramm statt. Dann können sich die Gäste unter anderem auf den musikalischen Stollenanschnitt, das Warten auf den Weihnachtsmann und zahlreiche Kindermitmachprogramme freuen.

Wolfen

In Wolfen erwartet die Besucher ein mittelalterlich gestalteter Weihnachtsmarkt samt täglichem Bühnenprogramm am Nachmittag. Auch hier ist der alljährliche Stollenanschnitt Tradition. Diesen werden Jagdhornbläser musikalisch begleiten. Weitere Programmpunkte sind das Musizieren auf alten Instrumenten und eine stimmungsvolle Feuershow.

*Das komplette Programm wird noch unter www.bitterfeld-wolfen.de veröffentlicht.

Verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld für den Weihnachtseinkauf

Am zweiten Adventswochenende findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld statt.

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können somit in der Bitterfelder Innenstadt noch die restlichen Weihnachtsbesorgungen erledigt werden.