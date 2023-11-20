Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt und das Highlight – der "Advent in den Kupferhöfen" – finden auch in diesem Jahr wieder statt. Am 19. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt für seine Besucher. Aber die Stadt hat im Advent noch eine Menge mehr zu bieten.

Auch 2025 findet der Hettstedter Weihnachtsmarkt samt "Advent in den Kupferhöfen" wieder statt.

Hettstedt. – Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt findet auch in diesem Jahr wieder statt. Ab dem 20. Dezember 2025 können sich die Besucher auf dem Marktplatz gemeinsam in Weihnachtsstimmung versetzen.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Eröffnung: 19. Dezember 2025, 17 Uhr

Ende: 21. Dezember 2025

Reguläre Öffnungszeiten:

Freitag: 16.30 Uhr bis 0 Uhr

Samstag: 12 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt findet auf dem Marktplatz statt.

Weihnachtsmarkt in Hettstedt: Wo kann geparkt werden?

Für Parkmöglichkeiten im nahen Umfeld des Marktplatzes ist ausreichend gesorgt, erklärt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Beispielsweise eigenen sich der Lutherparkplatz und der Parkplatz Mühlgartenstraße.

Weihnachtsmarkt in Hettstedt: Programm und Angebote

Am Freitag, dem 19. Dezember, um 17 Uhr werden der Weihnachtsmarkt und der Advent in den Kupferhöfen eröffnet. Um 18 Uhr erwartet die Besucher das Konzert-Duo "Marland".

Am Samstag, dem 20. Dezember, schaut der Weihnachtsmann ab 13 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Anschließend gibt es um 14 Uhr eine Aufführung des Puppentheaters "Traumland". Im weiteren Verlaufe des Tages folgen noch einige musikalische Auftritte.

Lesen Sie auch: Worauf sich die Besucher in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen freuen können

Am Sonntag, dem 21. Dezember, ab 14 Uhr steht dann der traditionelle Stollenanschnitt für den guten Zweck auf dem Programm. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes, ab 17.55 Uhr, gibt es das Steigerlied vom Kirchturm, um die Weihnachtszeit offiziell einzuläuten.

Weitere Veranstaltungen im Advent in und um Hettstedt

Der traditionelle Advent in den Kupferhöfen findet am Freitag, 19. Dezember, in der Zeit von 17 bis 0 Uhr statt. Dann öffnen wieder zahlreiche Höfe ihre Pforten. Auf die Besucher des Höfe-Abends wartet in jedem Jahr ein bunter Mix aus Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. In einigen Höfen treten Livebands auf, während andere Mitmachaktionen präsentieren.

Vom 30. November bis zum 21. Dezember werden in der Gangolf-Kirche mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr Krippen aus Deutschland und der Welt ausgestellt.

Im Kolping-Berufsbildungswerk findet am 29. November ein Adventsmarkt statt. Nach der Andacht um 11.30 Uhr beginnt ein buntes Unterhaltungs- und Kulturprogramm in der Halle der Nationen.

Darüber hinaus steht am 6. Dezember um 14 Uhr das Lichterbaum-Fest am und im Humboldt-Schloss an. Einen Tag später, am 7. Dezember, können Gäste ab 15 Uhr den Walbecker Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus besuchen.

Ein Nikolausumzug startet am 8. Dezember um 17 Uhr vom Tedi an der Bahnhofsstraße, ab der Kita "Delta-Löwenzahn" sowie ab dem Schützenplatz. Ziel ist jeweils der Marktplatz.

Am Sonntag, 14. Dezember, ab 14 Uhr verwandelt sich die Hafenbar Hettstedt in eine kleine Weihnachtswelt – mit Glühwein, Crepés, Feuer, Stockbrot und dem Weihnachtsmann. Im Tierpark Walbeck wird am 21. Dezember ab 14 Uhr Weihnachten gefeiert.

Verkaufsoffener Sonntag in Hettstedt

Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Dezember, können die Geschäfte der Innenstadt nach eigenem Ermessen länger öffnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Sonntag, 21. Dezember, ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.