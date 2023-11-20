Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen öffnet am 5. Dezember 2025 seine Türen. Neben Kunsthandwerk, regionalen Produkten und verschiedenen Köstlichkeiten gibt es 2025 eine Neuheit.

Wie auch im vergangenen Jahr wird es auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt 2025 eine Eislaufbahn geben.

Sangerhausen/DUR. – In Sangerhausen und Umgebung gibt es zur Adventszeit einige Veranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt in der Rosenstadt wird am 5. Dezember 2025 eröffnet und kann bis zum 21. Dezember in jeder Woche von Donnerstag bis Sonntag besucht werden.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen statt?

Eröffnung: 5. Dezember 2025, 15 Uhr

Ende: 21. Dezember 2025, 18 Uhr

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Sangerhausen

Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag: 13 bis 21 Uhr

Sonntag: 13 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen statt?

Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen findet auf dem Marktplatz statt.

Weihnachtsmarkt Sangerhausen: Wo kann geparkt werden?

Parkplatz Innenstadt Süd (mit Parkschein), direkt am Marktplatz

(mit Parkschein), direkt am Marktplatz Parkplatz Innenstadt Nord (mit Parkuhr), ca. 400 m zu Fuß

(mit Parkuhr), ca. 400 m zu Fuß Alter Markt (mit Parkuhr), ca. 400 m entfernt

(mit Parkuhr), ca. 400 m entfernt Parkplatz am Bahnhof (frei), ca. 900 m bis zum Markt

Weihnachtsmarkt in Sangerhausen: Programm und Angebote

Der Sangerhäuser Weihnachtsmarkt wird unter den Klängen weihnachtlicher Blasmusik von Oberbürgermeister Torsten Schweiger gemeinsam mit der Rosenkönigin, der Rosenprinzessin und den Sponsoren eröffnet. Dabei wird der Weihnachtsstollen angeschnitten.

2025 können sich die Besucher unter anderem auf zwei Aprés Ski Partys freuen. Die erste findet am 5. Dezember von 15 bis 1 Uhr statt. Am 20. Dezember von 12 bis 23 Uhr kann ebenfalls gefeiert werden.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte 2025: Diese Programmhöhepunkte sind in Mansfeld-Südharz geplant

Unter dem Motto "Top, die Wette gilt" wettet die Rosenstadt Sangerhausen GmbH dann, dass es die Einwohner nicht schaffen, bis 19 Uhr 100 Weihnachtsmänner im Kostüm zu versammeln. Schaffen sie es doch, bekommen die Weihnachtsmänner eine Aufmerksamkeit.

Ein Programmhöhepunkt in diesem Jahr ist der Auftritt des "The Voice of Germany"-Kandidaten Marc Spitze aus Eisleben. Auch wird es eine Schlagerweihnacht mit Cliff Rößler geben, ebenso wie weihnachtlichen Gesang mit Tenor Martin Wolf aus Halle. Viele weitere Institutionen beteiligen sich am Programm, unter anderem Kitas und das Theater Eisleben.

Neu in diesem Jahr ist auch die Platzaufteilung auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Märchenwald mit einem Märchenzelt für Kinder gehört nun zum Konzept. Auf die Kleinsten warten verschiedene Angebote wie Basteln sowie Lesezeiten mit weihnachtlichen Geschichten.

Der Weihnachtsmann stattet den Kindern fast täglich einen Besuch ab. Auch eine Eislaufbahn wird es geben.

In diesem Jahr verziert ein neues Motiv die Glühweinseidel in Sangerhausen. Entworfen wurde es von Schülern der Thomas-Müntzer-Schule. Es zeigt einen Tannenbaum, auf dem alle 14 Ortsteile zu finden sind, und die Aufschrift "Sangerhausen – stark, gemeinsam, hier".

Für den Weihnachtsmarkt in Sangerhausen wurde ein Sicherheitskonzept erstellt. Zudem wurde eine Firma beauftragt, die zusätzlich für Sicherheit sorgt.

Advent in den Rosenhöfen in Sangerhausen

Die traditionelle Veranstaltung "Advent in den Rosenhöfen" findet am Freitag, 5. Dezember, von 17 bis 22 Uhr statt. Auch dieses Jahr nehmen zahlreiche Höfe und Händler an der Veranstaltung teil. Zudem gibt es am 6., 13. und 20. Dezember von 9 bis 20 Uhr verkaufsoffene Samstage.

Weitere Veranstaltungen im Advent in Sangerhausen

Im Europa Rosarium findet am 17. Dezember um 18 Uhr eine weihnachtliche musikalische Lesung mit Judy Weiss und Gerit Kling statt.

Darüber hinaus wird die Jacobi Kirche am 5. und 6., am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Dezember von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Dort gibt es Bastelangebote für Kinder.

Am 7. Dezember um 17 Uhr wird dort auch Bachs Weihnachtsoratorium aufgeführt. Chöre aus der Region zeigen am 14. Dezember um 16 Uhr ihr Können.

Das Christliche Jugenddorf (CJD) in Sangerhausen lädt am 29. November zu seinem Weihnachtsmarkt auf dem Gelände an der Hasentorstraße ein. Besucher können sich von 14 bis 18 Uhr auf weihnachtliche Stimmung, Köstlichkeiten und Geschenkideen freuen.

Lesen Sie auch: Nikolaus und Stormtrooper - Worauf sich Gäste beim CJD-Weihnachtsmarkt in Sangerhausen noch freuen können

Am 5. Dezember 2025 sind Freunde des Röhrigschachtes und des Bergbaus eingeladen, gemeinsam das Fest zu Ehren der Heiligen Barbara auf dem Röhrigschacht zu begehen. Die Seilfahrt ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Anmeldungen sind bei der Tourist-Information unter 03464/19433 oder im Bergbaumuseum unter 03464/587816 sowie per Mail unter info@roehrig-schacht.de möglich.

Am dritten Adventswochenende (13. und 14. Dezember) wird der Weihnachtsmarkt in Stolberg stattfinden. Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr erwartet die Besucher Adventsstimmung.

Die Geschäfte der Innenstadt werden am 7. Dezember von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.