Besinnliche Adventszeit Weihnachtsmarkt in Weißenfels 2025: Alle wichtigen Infos und Termine
Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet vom 27. November bis zum 21. Dezember 2025 statt. Ein buntes Programm und weihnachtliche Leckereien warten auf die Besucher.
Weißenfels/DUR. – In Weißenfels ist zur Adventszeit einiges los. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 27. November 2025. Auf die Besucher warten zahlreiche Verkaufsstände mit Geschenken und weihnachtlichen Leckereien.
Wann findet der Weihnachtsmarkt in Weißenfels statt?
Eröffnung: 27. November 2025 um 17 Uhr
Ende: 21. Dezember 2025
Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Weißenfels
Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 19 Uhr
Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 20 Uhr
Wo findet der Weißenfelser Weihnachtsmarkt statt?
Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet auf dem Marktplatz der Stadt statt. Die Adresse lautet: Marktplatz, 06667 Weißenfels.
Weihnachtsmarkt in Weißenfels: Wo kann geparkt werden?
Wer den Weihnachtsmarkt in Weißenfels besuchen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten zum Parken.
- Parkplatz Klingenplatz
- Parkplatz Am Töpferdamm
- Parkhaus "Am Georgenberg"
- Leipziger Straße – zwei Behindertenparkplätze
Weißenfelser Weihnachtsmarkt 2025: Programm und Angebote
Weißenfels Oberbürgermeister Martin Papke eröffnet den Weihnachtsmarkt am 27. Dezember um 17 Uhr. Mit von der Partie: Die "Original Schnaudertaler Musikanten" treten auf der Marktbühne auf.
Die Besucher erwartet ein Bühnenprogramm für Groß und Klein. In der Adventszeit performen unter anderem das Duo Marland, Einwandfrey, Felix Veith, Black Bird, Squeezbox Teddy, Björn Martins, Kosaken Ensemble Kasachock und Sängerin Lili.
Für die Kleinsten wird auch einiges geboten. Samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann vorbei und bringt kleine Gaben mit.
Darüber hinaus wird immer samstags und sonntags – außer am 30. November – um 15 Uhr ein Kinderprogramm präsentiert. Auf die Kleinen warten auch ein Kinderkarussell sowie eine Wichtelwerkstatt, die täglich von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet ist.
Auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt gibt es auch eine Eisbahn. Diese hat vom 27. November bis zum 6. Januar für die Besucher geöffnet. Highlight sind die beiden Eisshows am 6. Dezember um 17 und 19 Uhr.
Gäste des Weihnachtsmarkts haben die Möglichkeit, Kunsthandwerk und regionale Produkte zu erwerben. Ein Handwerkerdorf und Märchenhütten warten auch auf die Besucher.
Zur Höfischen Weihnacht am 30. November und zur Marienweihnacht am 14. Dezember sind zudem verkaufsoffene Sonntage geplant.