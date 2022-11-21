Der traditionelle Dessauer Adventsmarkt wird am 24. November 2025 eröffnet. Besucher können sich auf weihnachtliche Leckereien, ein Kulturprogramm, eine Eisbahn und vieles mehr freuen.

Der Adventsmarkt in Dessau findet vor dem Rathaus statt. Bunte Lichter und Buden zieren den Marktplatz.

Dessau/DUR. – Der traditionelle Adventsmarkt in Dessau öffnet am 24. November um 10 Uhr für die Besucher. Um 15 Uhr wird Oberbürgermeister Robert Reck eine Eröffnungsrede halten und den fünf Meter langen Stollen der Bäckerei Lantzsch anschneiden.

Auf die Besucher warten auch in diesem Jahr auf dem Markt nahe dem Rathaus Gastronomie, Kunsthandwerk und Kulturprogramm. Auch eine Eisbahn wird es wieder geben.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Dessau statt?

Eröffnung: 24. November 2025 um 10 Uhr

Ende: 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Dessau

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Lesen Sie auch: Über 60 Bewerbungen und ein „Sieger“: Woher die Tanne für den Dessauer Adventsmarkt 2025 kommt

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Dessau statt?

Der traditionelle Adventsmarkt findet vor dem Rathaus in Dessau in der Zerbster Straße statt. Die Anschrift des Rathauses lautet: Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau.

Lesen Sie auch: Zwei Kilometer lange Lichterkette und 200 Kugeln - Wer Dessaus Baum schmückt und den Adventsmarkt zum Leuchten bringt

Weihnachtsmarkt in Dessau: Wo kann geparkt werden?

Für die Besucher des Adventsmarkts gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten: Tiefgarage Rathaus-Center Dessau, Flössergasse, Friederikenplatz, Kantorstraße, Schlossplatz, Mühleninsel, Vorderer Tiergarten sowie August-Bebel-Platz.

Das könnte Sie auch interessieren: Entscheidung gefallen: Dessau-Roßlau hat Organisation des Adventsmarktes für fünf Jahre vergeben

Barrierefreie Zugänge und Behindertenparkplätze finden Gäste in der Schloßstraße, in der Muldstraße und in der Tiefgarage Rathaus-Center Dessau.

Lesen Sie auch: Pyramide für den Adventsmarkt wächst weiter - Wie Dessau zu seinem ganz speziellen Märchenland kommt

Der Weihnachtsmarkt in Dessau ist auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Aus Richtung Leipzig fahren Besucher mit der S2 oder dem RE13 direkt bis zum Hauptbahnhof Dessau. Wer aus Halle (Saale) anreist, nutzt die S8, aus der Lutherstadt Wittenberg verkehrt die RB51, und aus Magdeburg erreicht man Dessau ebenfalls mit dem RE13.

Dessauer Adventsmarkt 2025: Programm und Angebote

Der traditionelle Adventsmarkt in der Zerbster Straße lädt zum Bummeln, Schlemmen, Einkaufen und Verweilen ein. Außerdem wird die Weihnachtspyramide viele Blicke auf sich ziehen.

Ein Highlight ist in diesem Jahr auch wieder die Eisbahn. Die 450 Quadratmeter große Eisbahn befindet sich direkt vor dem Rathaus. Sie hat vom 24. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt sie geschlossen.

Lesen Sie auch: Musik statt Stille: Neue Gema-Regelung könnte Adventsmärkte retten

Die Eisbahn hat montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet. An Silvester und Neujahr weichen die Öffnungszeiten ab.

Für die Kleinsten wird es ein Märchenland sowie eine Märchenstunde geben. Die Besucher haben die Möglichkeit, Fotos mit dem Weihnachtsmann zu machen.

Beim traditionellen Angebot ist für jeden Geschmack etwas dabei – von deftigen Grünkohlgerichten über süße Waffeln bis hin zu alkoholfreiem Punsch und finnischem Glühwein.

Seit 2005 wird Glühwein auf dem Dessauer Weihnachtsmarkt in Tassen mit verschiedenen Motiven der Stadt ausgeschenkt. In diesem Jahr ist ein Motiv von Veronika Kaiping auf die Tassen gedruckt – sie hatte den Wettbewerb gewonnen. Neun Weihnachtsbaumkugeln sind zu sehen, die mit Stadtansichten, aber auch weihnachtlichen Motiven – Sterne, Mütze, Tannenbaum – verziert sind.

Auch interessant: Mit Video: Baum für Dessauer Adventsmarkt wird aus Mildensee auf den Markt transportiert

Auch in diesem Jahr startet der Tassenwettbewerb wieder: Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren können das Motiv für die Adventstasse 2026 entwerfen. Die Gewinner werden am 21. Dezember 2025 bekanntgegeben.

Weitere Veranstaltungen im Advent in und um Dessau

Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Dessau können Besucher weitere Veranstaltungen im Advent erleben:

Weihnachtsmärchen "Der Räuber Hotzenplotz" im Anhaltischen Theater Dessau: ab 21. November

Wichtelmarkt in Kochstedt: 28 und 29. November

Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen auf der Burg Roßlau: 30. November

Walderseer Adventsmarkt: 6. Dezember

Advent in den Höfen, Mosigkau: 6. Dezember

Weihnachtsmarkt in der Marienkirche Dessau: 9. Dezember bis 14. Dezember

Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen vor dem Mausoleum im Tierpark: 13. Dezember

Adventsmarkt auf der Burg Roßlau: 13. und 14. Dezember

Adventsmarkt in Mildensee: 14. Dezember

Zudem ist der 7. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag. Neben dem Rathaus-Center Dessau beteiligen sich auch viele Geschäfte in der Innenstadt daran.

Der Veranstalter – die Grill & Imbiss Merkel GmbH – setzt auf besondere Sicherheitsregeln. Hygieneregeln gibt es hingegen nicht.