Weihnachtsmarkt in Weißenfels – Öffnungszeiten und Angebote

Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet in diesem Jahr – trotz Energiesparmodus – statt. Festliche geschmückte Verkaufsstände und weihnachtliche Leckereien warten auf Besucher. Wann und wo der Weihnachtsmarkt in Weißenfels stattfindet.

Weißenfels/DUR/acs - Trotz Energiekrise findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in Weißenfels statt. Die Stadt hat sich etwas einfallen lassen, Weißenfels trotz Energiesparmodus weihnachtlich strahlen zu lassen. Mit modernen LED-Lichtern wird dies möglich. Außerdem warten zahlreiche Verkaufsstände mit Geschenken und weihnachtlichen Leckereien auf die Besucher des Weißenfelser Weihnachtsmarktes.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Weißenfels statt?

Eröffnung: 23. November 2022

Ende: 22. Dezember 2022

Öffnungszeiten des Weißenfelser Weihnachtsmarktes

Sonntag bis Freitag 11 Uhr bis 19 Uhr

Samstag 11 Uhr bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Weißenfels findet auf dem Marktplatz der Stadt statt. Die Adresse lautet: Marktplatz, 06667 Weißenfels.

Parkmöglichkeiten in Weißenfels zur Weihnachtszeit

Direkt am Marktplatz befindet sich der Parkplatz „Leipziger Str./Markt“. Eine Alternative bietet der wenige Meter entfernt liegende „Parkplatz am Fürstenhaus“. Auf beiden Parkplätzen können Besucher des Weißenfelser Weihnachtsmarktes problemlos ihre Autos abstellen.

Angebote auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt

Ein großer Tannenbaum sorgt auf dem Marktplatz in Weißenfels für weihnachtliche Stimmung. Festliche geschmückte Verkaufsstände stimmen die Besucher des Weihnachtsmarktes mit ihren Waren auf die Feiertage ein. Der Duft von Glühwein und winterlichen Leckereien erfüllt die Luft und lässt die Herzen von Groß und Klein höher schlagen.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt in Weißenfels startet - Das sind die Neuerungen

In Weißenfels ist in der Adventszeit der weltweit größte Herrnhuter Stern zu finden. Außerdem werden zehn liebevoll gestaltete Märchenhäuser auf dem Markt aufgebaut. Statt der alljährlichen Eislaufbahn wird es in diesem Jahr zwei Eisstockbahnen in Weißenfels geben. Auch auf der beschichteten Kunststoffoberfläche ist der winterliche Spaß garantiert.

Eine weitere Attraktion des Weißenfelser Weihnachtsmarktes ist auch in diesem Jahr wieder das Kunst- und Handwerkerdorf „Hüttenzauber Handverlesen“. Angeboten werden unter anderem Holzarbeiten und Schnitzereien aus dem Erzgebirge, skandinavische Produkte, Glaskunst, Keramik, Strickwaren sowie liebevoll Hergestelltes aus Kork, Stein, Wachs, Leder, Wolle und Filz.

Höfische Weihnacht und Marienweihnacht in Weißenfels

In der Adventszeit finden in Weißenfels auch noch weitere Veranstaltungen statt. Weihnachtliche Momente kann man auch bei der „Höfischen Weihnacht“ am 27. November 2022, von 15-19 Uhr und bei der Marienweihnacht am 11. Dezember 2022, von 11-19 Uhr erleben.

Bei der „Höfischen Weihnacht“ kann man einen Blick in verschiedene historische Altstadtgebäude werfen, deren Pforten sonst verschlossen sind. Insgesamt 18 Hofbetreiber beteiligen sich in diesem Jahr.

Zur Marienweihnacht gibt es einen historischen Handwerker-Weihnachtsmarkt an der Marienkirche. Im Schein von Feuerkörben und Öllaternen wird gehämmert, gefeilt, geraspelt, gestochen und geknüpft.

Verkaufsoffene Sonntage in Weißenfels zur Weihnachtszeit

Am 27. November (1. Advent) zur Höfischen Weihnacht und am 11. Dezember (3. Advent) zur Marienweihnacht finden verkaufsoffene Sonntage in Weißenfels statt. Hier kann weihnachtlich geshoppt werden.

(Quelle: weissenfels.de, 28.11.22)