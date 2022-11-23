Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, Schlossweihnacht im Schlosspark und Veranstaltungen im Stadion an der Rüsternbreite: In Köthen ist zur Weihnachtszeit 2025 einiges los. Wann und wo die Weihnachtsmärkte besucht werden können.

Auf dem Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen erwarten Besucher verschiedene Buden, Fahrgeschäfte und Programmpunkte.

Köthen/DUR. – In Köthen und Umgebung finden in diesem Jahr wieder verschiedene Weihnachtsmärkte statt. Besonders hervorzuheben sind der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen auf dem Marktplatz, die Schlossweihnacht sowie der Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03.

Wann finden die Weihnachtsmärkte in Köthen 2025 statt?

Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen:

Eröffnung: 5. Dezember 2025

Ende: 7. Dezember 2025

Schlossweihnacht in Köthen:

Eröffnung: 12. Dezember 2025

Ende: 14. Dezember 2025

Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03:

Eröffnung: 28. November 2025

Ende: 30. November 2025

Reguläre Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft für Köthen auf dem Marktplatz:

Freitag, 5. Dezember: 15 Uhr bis 20 Uhr

Samstag, 6. Dezember: 14 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag, 7. Dezember: 12 bis 19 Uhr

Schlossweihnacht im Schlosspark Köthen:

Freitag, 12. Dezember: 16 Uhr bis 22 Uhr

Samstag, 13. Dezember: 12 bis 23 Uhr

Sonntag, 14. Dezember: 12 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03:

Freitag, 28. November: 16 bis 22 Uhr

Samstag, 29. November: 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 30. November: 13 bis 18 Uhr

Wo finden die Weihnachtsmärkte in Köthen statt?

Der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen findet 2025 auf dem Marktplatz statt. Wenn Besucher mit dem Bus anreisen, können sie an der Haltestelle "Bärteichpromenade" aussteigen. Vom Bahnhof müssen sie einen zehnminütigen Fußweg einplanen. Der Weihnachtsmarkt ist barrierefrei.

Die Schlossweihnacht verzaubert im Schlossinnenhof seine Gäste.

Der Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 findet im Stadion an der Rüsternbreite statt.

Das Köthener Schloss ist ein Gebäudeensemble im Herzen der Stadt. Traditionell findet in der Adventszeit die Köthener Schlossweihnacht auf dem Schlossplatz statt. Foto: Imago/Steffen Schellhorn

Weihnachtsmärkte in Köthen: Wo kann geparkt werden?

Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz können die zwei Tiefgaragen am Markt sowie weitere Parkplätze in den umliegenden Straßen nutzen.

Wer die Schlossweihnacht besucht, kann im kostenpflichtigen Parkhaus Schlossstraße oder auf dem Parkplatz Lindenstraße parken.

An der Rüsternbreite und an der Sebastian-Bach-Straße sind Parkplätze für die Besucher des Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 zu finden.

Weihnachtsmarkt auf dem Köthener Marktplatz: Programm und Angebote

2025 können Besucher auf dem Marktplatz in Köthen wieder zahlreiche Weihnachtsmarktbuden mit köstlichem Glühwein, traditionellem Essen und Kunsthandwerk sowie regionalen Produkten entdecken.

In diesem Jahr haben die Organisatoren den Weihnachtsmarkt über den gesamten Parkplatz inklusive der Parkplätze auf dem Marktplatz erweitert. So wird mehr Platz für die Fahrgeschäfte geboten.

Am Freitag, 5. Dezember 2025, eröffnen die Vorstandsmitglieder des der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen zusammen mit Pfarrer Martin Oljenicki und Oberbürgermeisterin Christina Buchheim um 15 Uhr den Weihnachtsmarkt. Das Abendprogramm füllen "Big Böörnd an his Soundshrekers".

Am Sonnabend, 6. Dezember 2025, wird Björn Hain auf dem Marktplatz singen. Von 21.30 bis 23 Uhr wird zum ersten Mal eine Aprés Ski Party mit DJ Leon gefeiert.

Des Weiteren werden am Weihnachtsmarkt-Wochenende auf dem Marktplatz "Die Rotkelchen", "Crazy Angels", "Cherry Ladies", das "Köthener Blech", "Keethener Spitzen" und Tanzgruppe sowie Chor des Ludwigsgymnasiums zu hören sein. Auch gibt es für die Besucher eine Tombola und eine Möglichkeit für Weihnachtsfotos.

Auf die Kleinsten wartet ein Kinderkarussell. Und vielleicht stattet der Weihnachtsmann ihnen auch einen Besuch ab.

Ein Dudelsackspieler auf der Turmbrücke der Jakobskirche wird den Weihnachtsmarkt am Sonntag, 7. Dezember, beenden.

Schlossweihnacht im Schlossinnenhof in Köthen: Programm und Angebote

Die Schlossweihnacht wird am Freitag, 12. Dezember, um 17 Uhr durch den Weihnachtsmann und die Oberbürgermeisterin mit dem Stollenanschnitt eröffnet. Auf die Besucher wartet am dritten Adventswochenende ein buntes Bühnenprogramm mit Bands aus der Region, viel Musik und einer Tanzdarbietung. Zudem werden Händler ihre Waren anbieten.

Im ehemaligen Archiv findet zudem eine Kinderweihnacht statt. Sie hat am Freitag von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03: Programm und Angebote

Der Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 wird am Freitag, 28. November, um 16 Uhr eröffnet. Am ersten Tag findet um 17.30 Uhr ein Weihnachtssingen statt, im Anschluss gibt es einen Fackelumzug für die Jüngsten, danach zwei Weihnachtskonzerte.

Der Samstag, 29. November, beginnt um 14 Uhr mit einer Schlagerweihnacht, weiter geht es mit dem KuKaKö-Weihnachtsprogramm. Darauf folgt ein Weihnachtsprogramm mit Ulli Schwinge um 17.30 Uhr. Weihnachtsunterhaltung mit "Roots" um 19.30 Uhr rundet den Tag ab.

Viel getanzt wird am Sonntag, 30. November: Es werden die Tanzgruppen Fire Foxx Kids (14.30 Uhr), die Fire Foxx Teens (15.45 Uhr) und die Fire Foxx Teens mit den Emberlights und den Diamonds (16.45 Uhr) auftreten.

Darüber hinaus gibt es ein Weihnachtsprogramm mit den Magic Minds (13 Uhr), Puppentheater mit "Das gestohlene Weihnachtsgeschenk" (15 Uhr) sowie zwei Weihnachtssingen (16 und 17 Uhr).

Nach dem Anschlag in Magdeburg: Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Köthen setzen die Veranstalter auf erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei der Absicherung des Marktes.