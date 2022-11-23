Die Adventszeit rückt näher, und auch in diesem Jahr gibt es in Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für Sie zusammengestellt.

In Sachsen-Anhalt – hier ein Archivbild aus Halle – öffnen wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. Alle Infos zu Standorten, Öffnungszeiten und Programm haben wir hier zusammengefasst.

Magdeburg/Halle (Saale). – Die Weihnachtsmarkt-Saison geht in Sachsen-Anhalt wieder los. Dann wird der Duft von Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln die Luft erfüllen und zahlreiche Marktplätze verwandeln sich in weihnachtliche Winterdörfer.

Wir fassen zusammen, wann und wo 2025 welche Weihnachtsmärkte stattfinden.

Welche Weihnachtsmärkte finden in Sachsen-Anhalt statt?

Weihnachtsmärkte: ein fester Bestandteil deutscher Tradition

Weihnachtsmärkte gehören in Deutschland zur festlichen Tradition und sind in nahezu allen Regionen zu finden – oft unter regionalen Namen wie Adventsmarkt oder Christkindlmarkt. Charakteristisch sind kulinarische Angebote, kunsthandwerkliche Produkte, Geschenkartikel, kleinere Karussells und kulturelle Darbietungen.

Aufgrund ihrer Beliebtheit sind deutsche Weihnachtsmärkte inzwischen weltweit Vorbild für ähnliche Veranstaltungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 20. November 2025.