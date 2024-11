Am 26. November 2024 hat der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Halle wieder seine Tore geöffnet. Besucher können sich auf Leckereien, bunte Lichter und reichlich Weihnachtsstimmung freuen. Auf den Weihnachtsmarkt folgt Ende Dezember dann der Wintermarkt. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Weihnachten in Halle: Alle Infos zu Weihnachtsmarkt und Wintermarkt

Der Weihnachtsmarkt in Halle findet jedes Jahr auf dem Marktplatz statt. Die weihnachtliche Beleuchtung und der Duft von Glühwein und Leckereien locken viele Besucher an.

Halle (Saale). - Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischem Gebäck: Jedes Jahr verbreitet der Weihnachtsmarkt auf dem halleschen Marktplatz Weihnachtsstimmung unter den Menschen. Neben den zahlreichen Essensständen bieten Künstler und Handwerker ihre Ware an.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Halle 2024 statt?

Eröffnung: 26. November 2024

Ende: 23. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Halle statt?

Der Weihnachtsmarkt in Halle findet zentral auf dem Marktplatz in der Innenstadt statt. Die Anschrift des Marktes lautet: Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale).

Im Video: Weihnachtsmarkt in Halle 2023 - Das sagen die Besucher

Rückblick auf den Weihnachtsmarkt in Halle 2023: Das sagten die Besucher auf dem Markt. (Bericht: Christian Kadlubietz, Kamera: Anna Lena Giesert)

Weihnachtsmarkt Halle 2024: Anreise und Parkmöglichkeiten

In der Innenstadt gibt es relativ wenige Parkplätze, zum Beispiel im Händelhaus-Karree oder im B+B Parkhaus. Eine Alternative sind auch die Park + Ride Parkplätze in Trotha, Kröllwitz oder Büschdorf. Es empfiehlt sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- oder weiterzureisen.

Als zentraler Umsteigepunkt wird die Station "Marktplatz" von vielen Straßenbahnen angefahren, darunter die Linien 10, 1, 3, 8, 16, 7 und 2. Der gesamte Fahrplan kann auf der Webseite der Havag eingesehen werden.

Vielfältiges Angebot auf dem Weihnachtsmarkt Halle

Auf dem Weihnachtsmarkt in Halle gibt es zahlreiche Stände für Leckereien, Weihnachtsdekoration, Geschenke und Glühwein. Insgesamt rund 95 Geschäfte aller Art werden auf dem Marktplatz auf der Ost- und der Westseite sowie vor der Konzerthalle Ulrichskirche für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Das umfangreiche, kostenfreie Programm der Weihnachtsmarktkrippe mit kleinen Konzerten, Puppenspiel, Angeboten und Geschichten zur Adventszeit ist besonders geeignet für Familien mit Kindern.

Für die Kleinen gibt es auch einige Fahrgeschäfte auf dem Weihnachtsmarkt. Unter den sechs Attraktionen ist auch ein neues Fahrgeschäft dabei: ein Familienkarussell in Gestalt eines Weihnachtsbaumes.

Täglich von 14 bis 16 Uhr besucht der Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt in Halle. Er lädt immer von 15 bis 16 Uhr zur Weihnachtsmannsprechstunde an der Weihnachtskrippe ein.

Weitere Weihnachtsmärkte in Halle

Der Winterzauber am Hallmarkt findet vom 26. November 2024 bis 6. Januar 2025 statt. Am 24., 25. und 31. Dezember 2023 sowie am 1. Januar 2024 ist der Winterzauber geschlossen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Der Hüttenzauber am Domplatz findet vom 26. November bis 23. Dezember 2024 statt.

Öffungszeiten:

Montag bis Freitag: 12 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 22 Uhr

Der Weihnachtsmarkt Frohe Zukunft findet in der Gr. Steinstraße 8a in Halle, in der Nähe des Marktplatzes, statt. Er ist vom 25. November bis 27. Dezember 2024 geöffnet.

Öffnungszeiten:

täglich von 11 bis 23 Uhr

Der Weihnachtsmarkt Frohe Zukunft bietet osteuropäische Spezialitäten und neun Sorten leckeren Glühwein in gemütlicher Lounge-Atmosphäre. Dazu wird Kinderbasteln sowie eine Foto- und Discobox angeboten.

Der kleinste Weihnachtsmarkt Halle findet in einem Innenhof in der Großen Ulrichstraße 38 vom 11. November bis zum 29. Dezember 2024 statt.

Der kleinste Weihnachtsmarkt in Halle gilt vor allem unter Glühwein-Kennern als echter Geheimtipp. (Bericht/Kamera: Christian Kadlubietz, Alexander Pförtsch, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 15 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag: 15 Uhr bis 24 Uhr

Auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt in Halle gibt es verschiedene Leckereien und Glühweinvariationen.

Verkaufsoffene Sonntage in Halle erleichtern den Weihnachtseinkauf

Anlässlich des Weihnachtsmarktes haben die Geschäfte in der Innenstadt von Halle an den Adventssonntagen am 1. und 15. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wintermarkt löst Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Halle ab

Ab dem 26. Dezember findet auf dem Marktplatz der Wintermarkt statt. Er löst den Weihnachtsmarkt ab und hat bis zum 6. Januar 2025 geöffnet. Seit einigen Jahren gehen Weihnachtsmarkt und Wintermarkt bereits ineinander über.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag und feiertags: 11 bis 21 Uhr

26. Dezember: 12 bis 20 Uhr

31. Dezember: 10 bis 17 Uhr

1. Januar 2025: geschlossen

6. Januar 2025: 11 bis 20 Uhr

Auf dem Wintermarkt gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot sowie Händler, die ihre Ware präsentieren, Schrottwichteln und Aktionen für Kinder.