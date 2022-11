Weihnachten in Dessau-Roßlau: Alle Infos zum traditionellen Adventsmarkt vor dem Rathaus

Halle (Saale)/DUR - Der Weihnachtsmarkt findet im Jahr 2022 traditionell vor dem Rathaus in Dessau statt. Der Marktplatz wird geziert von weihnachtlicher Dekoration und zahlreichen Ständen, die Kunsthandwerk, Dekoration oder Leckereien anbieten.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Dessau statt?

Eröffnung: 22. November 2022

Ende: 23. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 10 bis 21 Uhr

Sonntag 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Dessau statt?

Der traditionelle Adventsmarkt findet vor dem Rathaus in Dessau statt. Die Anschrift des Rathauses lautet: Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau.

Wo kann zum Weihnachtsmarkt in Dessau-Roßlau geparkt werden?

Parkplätze in der Dessauer Innenstadt gibt es zum Beispiel in der Tiefgarage des Rathaus-Centers, auf dem Parkplatz am Rathaus oder auf dem Parkplatz an der Marienkirche. Vom Hauptbahnhof Dessau sind es etwa 20 Minuten Fußweg bis zum Rathaus.

Dessauer Adventsmarkt 2022: Programm und Angebote

Der traditionelle Adventsmarkt in der Zerbster Straße lädt zum Bummeln, Schlemmen, Kaufen und Verweilen ein. Mehr als fünfzig Händler wollen die Gäste mit ihren Waren auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Ein Highlight wird auch wieder die Eisbahn sein – in diesem Jahr aus Kunststoff. Sie wird noch über den Weihnachtsmarkt hinaus bis zum 8. Januar 2023 aufgebaut sein.

(Quelle: Stadt Dessau-Roßlau, 21.11.22)