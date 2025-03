Freyburg. - Noch trägt Emma Meinhardt die Krone der Saale-Unstrut-Weinkönigin, doch die Suche nach ihrer Nachfolgerin läuft. Weinbegeisterte Frauen können sich nun für das Amt der 55. Weinkönigin bewerben, wie der Weinbauverband Saale-Unstrut mitteilte.

Die Weinkönigin vertritt das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands für ein Jahr – auf Weinfesten, Messen und in den Medien. Sie soll die Region und ihre Weine auch überregional bekannt machen.

Das mehr als 1.000 Jahre alte Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstrut erstreckt sich über die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Mit einer Anbaufläche von rund 800 Hektar gehört Saale-Unstrut zu den kleinen unter den 13 Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland.

Weinkenntnisse von Vorteil

Bewerben können sich unverheiratete Frauen, die mindestens 18 Jahre alt und in der Region verwurzelt sind, hieß es weiter. Weinkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss – die Kandidatinnen werden bis zur Wahl in Schulungen vorbereitet. Bewerbungsschluss ist der 25. April. Die neue Weinkönigin soll dann beim Winzerfest in Freyburg am zweiten Septemberwochenende gekrönt werden.