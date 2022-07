Ab Dezember geht es in neuen Siemenszügen von Magdeburg nach Berlin. Die Fahrzeuge bieten mehr Platz für Reisende, besseren Empfang für Mobiltelefone, Internet an Bord sowie einen Verspätungsservice.

Magdeburg - Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) mit Sitz in Berlin und Parchim war in Sachsen-Anhalt bislang eine Randerscheinung und fuhr einzig die Linie von Rathenow nach Stendal. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ändert sich das: ODEG bekam von Sachsen-Anhalt und Brandenburg den Zuschlag für die sehr nachgefragte Regionallinie RE 1 von Magdeburg über Brandenburg, Potsdam und Berlin nach Frankfurt/Oder. ODEG stach damit den Platzhirsch DB Regio aus. ODEG winkt ein Jahresumsatz von 160 bis 200 Millionen Euro. In Sachsen-Anhalt klettert ihr Marktanteil von nahe null auf gut vier Prozent. Den Löwenanteil generiert ODEG beim östlichen Nachbarn: Von Brandenburg via Berlin bis nach Frankfurt fahren die Züge künftig alle 20 statt 30 Minuten. Zwischen Magdeburg und Berlin bleibt es beim Ein-Stunden-Takt am Tag.