Eigentlich sollte es eine einfache Frage sein: Im ProSieben-Quiz „Wer stiehlt mir die Show“ von Joko Winterscheidt am Sonntagabend verzweifeln die Kandidaten kurzzeitig am Bundesland Sachsen-Anhalt und verorten Bitterfeld schon mal in Sachsen.

Berlin/MZ - Sonntagabend, ProSieben, und bei der Quizshow „Wer stiehlt mir die Show“ macht sich Verzweiflung breit. Drei Prominente und eine Zuschauerkandidatin stehen vor der Aufgabe: „Nennen Sie eine Stadt in Sachsen-Anhalt außer Magdeburg.“

Verzweiflung bei Prominenten: Sachsen-Anhalt als Quizhürde

In der von Joko Winterscheidt moderierten Show kämpfen in dieser Staffel Schauspieler Florian David Fitz, Stand-up-Comedian Hazel Brugger und Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie in der aktuellen Folge Studentin Giovanna aus Flensburg darum, einmal die Sendung moderieren zu dürfen. Dafür müssen sie mehr oder weniger einfache Quizfragen beantworten und Spiele bestehen.

„Oh Mann, ganz Sachsen-Anhalt hasst mich jetzt“, hört man die Verzweiflung von Florian David Fitz, als es in der ersten Fragerunde „Die leichten Fünf“ ausgerechnet um das ostdeutsche Bundesland geht.

Geografische Herausforderung: Bitterfeld liegt nicht in Sachsen

Doch am Ende schlagen sich die Prominenten wacker: Fitz schreibt „Bitterfeld ??“ auf und ringt noch mit sich: „Ich glaube, das ist in Sachsen“. Hazel Brugger, selbst Schweizerin, antwortet „Dessau“ und Schweighöfer - als gebürtiger Ostdeutscher mit Heimvorteil - schließlich „Halle an der Saale“.

Und auch wenn Joko Winterscheidt Bitterfeld ebenfalls in Sachsen verortet hätte, liegen alle drei Promis am Ende richtig.

Kreative Quizstrategien: Studentin mit ungewöhnlichem Antwortversuch

Nur Studentin Giovanna hat nicht so viel Glück und versucht es mit einem Trick. Sie gibt die Antwort „eine Stadt in Sachsen-Anhalt außer Magdeburg“, kommt damit aber nicht durch. Auch wenn Winterscheidt meint, dass sich die beiden mit so einer Antwort in der Schule sicher gut verstanden hätten.

Die komplette Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ vom Sonntag gibt's beim Streamingdienst Joyn zu sehen.

Dort erfahren Neugierige auch, wer die Show gewonnen hat und somit die nächste Folge moderieren darf.