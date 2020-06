In Sachsen-Anhalt soll am Samstag an vielen Orten die 30-Grad-Marke geknackt werden. Symboloto: Patrick Pleul/dpa

Sachsen-Anhalt erwartet das wärmste Wochenende des Jahres. Auch Unwetter sind möglich.

Magdeburg (tn) l Das kommende Wochenende soll das bisher wärmste des Jahres werden. In einigen Teilen soll sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wie in der Vorhersage des Wetterdienstes kachelmannwetter.com zu sehen ist, werden in Magdeburg am Samstag gegen 16 Uhr in Magdeburg und vor allem der Altmark Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad erwartet.

Im Harz sollen die Thermometer auf bis zu 26 Grad steigen. Doch mit der heißen, teils schwülen Luft steigt auch die Unwettergefahr. So muss am Samstag und Sonntag mit schweren Gewittern gerechnet werden. Diese können hohe Regenmengen mit sich bringen. Wo genau diese Unwetter auftreten, lässt sich nur schwer vorhersagen. Diese sind meist erst kurzfristig vorhersagbar.