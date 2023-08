Bauernregeln beruhen auf Erfahrungen aus jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen. Das Wetter im August gibt demnach Rückschluss auf die Wetterlagen in den kommenden Wochen. Wie ist das Wetter in Sachsen-Anhalt? Und was bedeutet das fürs restliche Jahr?

Magdeburg/DUR - Der August hat begonnen - eigentlich einer der schönsten Monate im Jahr. Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt gehen noch zwei Wochen; Zeit, die letzten Tage draußen in der Sonne zu verbringen. Doch das Wetter spielt dieser Tage nicht wirklich mit.

Schon seit Juli ist das Wetter in Sachsen-Anhalt durchwachsen. Besonders in den letzten Juliwochen wechseln sich Regen, Gewitter und Wolken ab. Die Temperaturen sind abgekühlt bei Werten von 15 bis 20 Grad. Auch in den kommenden Tagen soll das Wetter nicht besser werden.

Wetter im August in Sachsen-Anhalt - Regnerisch und bewölkt

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt voraus. Der Dienstag startet bedeckt mit Regen. Im Laufe des Tages kommt es zu wiederholten Schauern und Gewittern. Auf dem Brocken kann es zu einem Sturm von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.

Auch am Mittwoch ist es bedeckt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad. Am Donnerstag sieht es ähnlich aus. Es wird stark bewölkt, am Nachmittag nehmen Schauer und Gewitter zu. Dabei weht mäßiger bis böiger Wind aus Südwest. Auf dem Brocken kann es zu einem Orkan kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad.

Hundstage: Trübe Aussichten für den Rest des Jahres?

Das Wetter in den letzten Julitagen und auch Anfang August ist kein gutes Zeichen für die Wetterlage des restlichen Jahres. Denn wie eine altbekannte Bauernregel besagt: "Trübe Aussicht an den Hundstagen, trübe Aussicht das restliche Jahr."

Laut wetter.de gelten die Hundstage im Volksmund eigentlich als die heißesten und sonnigsten Tage im Jahr. Sie dauern vom 23. Juli bis zum 23. August. Doch nicht in diesem Jahr! Wenn die Hundstage trüb und regnerisch ausfallen, kann das bedeuten, dass die Sonne sich auch in den kommenden Monaten weiter zurück halten wird.

Schlechtes Wetter im Juli und August - Ist der Sommer schon vorbei?

Das bekräftigt auch eine weitere Bauernregel: "Hundstage hell und klar deuten auf ein gutes Jahr, werden Regen sie bereiten, kommen nicht die besten Zeiten." Nicht nur für die letzten warmen Sommertage sieht es damit schlecht aus, auch die Ernte kann unter dem regnerischen Wetter der letzten Tage leiden.

Denn eine weitere Bauerregel sagt: "Stürmt es im August, gibt es weder Wein noch Most." Es heißt auch "Was die Hundstage gießen, muss die Traube büßen" und "Oswaldtag muss trocken sein, sonst wird teuer Korn und Wein." Der Oswaldtag ist der 5. August.

Es bleibt also abzuwarten, ob der Sommer schon vorbei ist, oder ob der Spätsommer noch einige warme Tage bringt.