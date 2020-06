Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf einige warme Tage einstellen.

Magdeburg (dpa) l Am Donnerstag soll es zwar noch dicht bewölkt bleiben, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts am Donnerstagmorgen sagte. Erst gegen Abend soll sich die Wolkendecke von Südosten her auflockern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei bis zu 21 Grad, im Harz zwischen 15 und 19 Grad. Nachts soll es bei Temperaturen um die 10 Grad trocken bleiben, allerdings kann durch die Feuchtigkeit örtlich Bodennebel auftreten.

Am Freitag wendet sich aber das Blatt: Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad, ab dem Nachmittag zeigt sich landesweit verstärkt die Sonne. Nur in der Altmark soll es bedeckt bleiben: Insbesondere dort ist dann laut der Sprecherin des DWD auch mit Wärmegewittern und Starkregen zu rechnen. Die hohen Temperaturen und die Gewittergefahr bleiben den Menschen in Sachsen-Anhalt bis ins Wochenende erhalten – in Gewitternähe sind dann auch Sturmböen nicht ausgeschlossen.