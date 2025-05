Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das Wetter Mitte Mai frühlingshaft schön. Temperaturen von bis zu 23 Grad sind in Sachsen-Anhalt möglich.

Wetterdienst erwartet Temperaturen von bis zu 23 Grad – in der Nacht droht Frost

Wetter in Sachsen-Anhalt

Die Sonne zeigt sich Mitte Mai häufig in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird zur neuen Woche erneut frühlingshaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viel Sonne, keinen Regen und hohe Temperaturen.

Lesen Sie auch: Warm oder frostig? Das sind die Aussichten für die Eisheiligen 2025 in Sachsen-Anhalt

Wettervorhersage: Wärmere Tage und kalte Nächte in Sachsen-Anhalt laut Wetterdienst

Am Montag ziehen im Verlauf lockere Quellwolken bei Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad auf. In der wolkenlosen Nacht zu Dienstag sinken die Werte auf bis zu zwei Grad ab. In Bodennähe droht leichter Frost.

Auch interessant: Mythos Eisheilige: Ist das Wetterphänomen nur ein Märchen?

Am Dienstag selbst steigen die Höchstwerte auf bis zu 22 Grad an. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Tiefstwerte auf bis zu vier Grad ab. Es bleibt niederschlagsfrei.

Lesen Sie auch: Trotz etwas Regen: Bauern in Sachsen-Anhalt fürchten um Ernte

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag ziehen einige Wolken auf. Es bleibt allerdings niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu sechs Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es heiter bis wolkig, bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen die Wolken größtenteils ab. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu drei Grad ab.