Wetter in Sachsen-Anhalt Zum Wochenende wird es wärmer und sonniger – Frost aber trotzdem möglich

Bis Samstag wechseln sich Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt ab, Sonntag wird es dann überwiegend sonnig. Regen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen nicht. Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 21 Grad, nachts bleibt es aber noch kalt.