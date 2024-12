Mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 km/h drohen Orkanböen in Sachsen-Anhalt. Das Wetter kurz vor Weihnachten bleibt dennoch relativ mild.

DWD warnt vor Orkanböen: In dieser Region gilt besondere Vorsicht

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt warnt der DWD vor Orkanböen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nur noch wenige Tage bis Weihnachten - aber von flächendeckendem Schnee fehlt in Sachsen-Anhalt jede Spur.

Das Wetter in dieser Woche wird beinahe frühlingshaft. Allerdings drohen Orkanböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Orkanböen auf dem Brocken

Am Montag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem in den nördlichen Teilen Sachsen-Anhalts wolkig und regnerisch. Nur am Ostrand des Harzes gibt es Auflockerungen. Die Temperaturen liegen bei milden zehn bis zwölf Grad.

Böen von bis zu 65 km/h im ganzen Bundesland sowie Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 km/h auf dem Brocken drohen. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu vier Grad ab.

Am Dienstag selbst lockert es nur in der Südhälfte Sachsen-Anhalts etwas auf und die Sonne lässt sich blicken. Die Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad. Auf dem Brocken herrschen erneut Sturmböen. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf Mittwoch aus bis zu ein Grad ab.

Am Mittwoch erwartet der DWD in ganz Sachsen-Anhalt Regen, der im Verlauf des Tages von West nach Ost abzieht. Die Temperaturen liegen erneut zwischen neun und elf Grad. Auf dem Brocken drohen Orkanböen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ab.

Am Donnerstag gibt es viele Wolken und zeitweisen Regen bei Höchstwerten von bis zu zwölf Grad. Erneut drohen auf dem Brocken Orkanböen, im Rest Sachsen-Anhalts starke Sturmböen. Im Harz wird Schneeregen oder Schneefall erwartet. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Freitag auf bis zu null Grad ab.