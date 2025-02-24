In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter Mitte September trüb und unbeständig. Wolken, Regen und Schauer bestimmen das Bild. Es drohen sogar Orkanböen.

Bis zu 120 km/h! Warnung vor Orkan- und Sturmböen am Dienstag in Sachsen-Anhalt

Der Herbst steht vor der Tür: Regen, Gewitter und sogar Orkanböen sind über Sachsen-Anhalt zu erwarten.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht in den kommenden Tagen unruhiges Wetter bevor. Wolken, Schauer und sogar Orkanböen wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab. Nicht nur auf dem Brocken wird es stürmisch. Die fast ganze Woche über drohen Sturmböen in Sachsen-Anhalt.

Akute Warnung vor Orkanböen auf dem Brocken am Dienstag, 16. September

Am Dienstag, 16. September, regnet es bei Höchstwerten von bis zu 21 Grad anfangs nur vereinzelt. Ab Nachmittag drohen dann vermehrt Schauer. Auf dem Brocken herrschen weiterhin Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Der Wetterdienst gab eine Warnung für alle Landkreise Sachsen-Anhalts vor Sturmböen heraus.

Am Abend nimmt der Wind etwas ab. In der Nacht zu Mittwoch droht erneut Regen bei Tiefstwerten von bis zu sieben Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Wolken – Sturm auf dem Brocken





Am Mittwoch, 17. September, bleibt es vielerorts eher trocken bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. Auf dem Brocken werden weiterhin Sturmböen erwartet. In der Nacht zu Donnerstag droht Regen bei neun bis 14 Grad.

Am Donnerstag, 18. September, selbst regnet es vor allem in der Nordhälfte Sachsen-Anhalts bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Der DWD warnt erneut vor Sturm, besonders auf dem Brocken. In der regnerischen Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zehn Grad ab.

So stürmisch wird das Wetter Mitte September in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, 19. September, bleibt es niederschlagsfrei und auch die Sonne zeigt sich ab und an. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad an. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann wieder auf bis zu zehn Grad ab.