Mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h drohen Orkanböen in Sachsen-Anhalt. Das Wetter kurz vor Weihnachten bleibt dennoch relativ mild. Das ändert sich jedoch ab Freitag.

Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt warnt der DWD vor Orkanböen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nur noch wenige Tage bis Weihnachten - aber von flächendeckendem Schnee fehlt in Sachsen-Anhalt jede Spur.

Das Wetter Anfang dieser Woche wird beinahe frühlingshaft. Allerdings drohen Orkanböen. Am Freitag wird es winterlich.

Amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen im Harz

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen für den Kreis Harz - Bergland (Oberharz) veröffentlicht, die aktuell von Mittwoch, 18. Dezember, 12 Uhr bis Donnerstag, 19 Dezember, 15 Uhr gilt.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Zudem hat der DWD eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die momentan in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Harz (Tiefland)

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Die Warnung gilt aktuell von Mittwoch, 18. Dezember, 9 Uhr bis Donnerstag, 19. Dezember, 0 Uhr.

Aktuelle Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch selbst erwartet der DWD in ganz Sachsen-Anhalt starke Bewölkerung und am Mittag von West nach Ost durchziehenden Regen. Ab Nachmittag lockert es sich hingegen zeitweise auf. Die Temperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad. Auf dem Brocken drohen Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.

In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ab, es bleibt jedoch trocken.

Lesen Sie auch: Wetter auf dem Brocken – Der verschollene Orkan vom Januar 1938

Am Donnerstag gibt es viele Wolken und zeitweisen Regen bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad. Erneut drohen auf dem Brocken Orkanböen, im Rest Sachsen-Anhalts starke Sturmböen. Im Harz wird Schneeregen oder Schneefall erwartet. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Freitag auf bis zu null Grad ab. Die Warnung vor dem Orkan auf dem Brocken bleibt weiterhin bestehen.

Am Freitag wird es winterlich. Unterhalb von 400 Höhenmetern durchziehen einzelne Regen-, Schneeregen und Graupelschauer Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus ein Grad ab. Oberhalb von 400 Metern wird Schneefall erwartet. In der Nacht zu Samstag je nach Höhenlage erneut Schnee- oder Regenfall. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus zwei Grad ab. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen.

Am Samstag wird es bei Temperaturen zwischen null und sieben Grad oberhalb von 600 Metern schneien. In der Nacht zu Sonntag erwartet der DWD zeitweisen Regen bei Temperaturen von bis zu null Grad. Auf dem Brocken drohen dann wieder Orkanböen.