In Sachsen-Anhalt sind am Sonntag Schauer und zum Teil starke Gewitter möglich. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Regionen Warnungen herausgegeben. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Wetterdienst warnt vor Schauern und Gewittern in Sachsen-Anhalt

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt drohen Ende Juli Schauer und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). – Der Ausläufer eines Tiefs über Skandinavien sorgt am Sonntag für unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt. Im Tagesverlauf sind von Westen her einzelne Gewitter möglich, die lokal für Starkregen sorgen können.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schauer und Gewitter am Sonntag

In Sachsen-Anhalt zieht der Himmel im Tagesverlauf von Westen her immer weiter zu. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind Schauer oder schauerartiger Regen sowie Gewitter möglich. Punktuell ist Unwetter durch heftigen Starkregen nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad, im Harz um 8 Grad.

DWD: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat am Sonntag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 herausgegeben, die aktuell für folgende Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Sonntag, 27.7., 13 Uhr.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel stark bewölkt, es sind weitere Schauer und Gewitter möglich. Bei starker Bewölkung ist auch am Montag mit örtlichen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 bis 23 Grad.