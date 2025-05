Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen über Sachsen-Anhalt Gewitter und Regenschauer auf. So wird das Wetter in dieser Mai-Woche.

Wetter im Mai: In Sachsen-Anhalt drohen am Mittwoch Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt beginnt in dieser Mai-Woche zunächst freundlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Mittwoch drohen allerdings Regenschauer und Gewitter.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Regenschauer am Mittwoch

Am Montag bleibt es in Sachsen-Anhalt meist niederschlagsfrei, aber stark bewölkt. Am Abend lockert es etwas auf. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 19 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist lokal Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Es bleibt niederschlagsfrei.

Am Dienstag erwartet der DWD zunächst einen Wechsel von Sonne und Wolken. Ab Nachmittag kann es zwischen dem Harz und bis zur sächsischen Grenze einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 24 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen wieder auf bis zu sieben Grad ab.

Am Mittwoch bleibt es überwiegend niederschlagsfrei und heiter bis wolkig bei Höchstwerten von bis zu 22 Grad. Ab Nachmittag drohen jedoch Schauer und Gewitter, vor allem in der Südhälfte Sachsen-Anhalts. In der Nacht zu Donnerstag ziehen die Regenschauer und Gewitter dann wieder ab. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten von bis zu drei Grad.

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen nur noch bei bis zu 17 Grad. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei und auch die Sonne zeigt sich ab und an über Sachsen-Anhalt. Zeitweise drohen stärkere Windböen. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen in Bodennähe auf bis zu null Grad ab.