Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt ungemütlich und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen für das Land herausgegeben. Welche Regionen betroffen sind, lesen Sie im Artikel.

Helfer schieben einen festgefahrenen PKW aus einer Parklücke. Der Harzort Schierke erlebte nach dem ersten Wintereinbruch einen Besucherstrom. Die Wintersportbedingungen laden zum Skilaufen und zum Rodeln ein.

Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt bleibt es am Wochenende ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt starke bis wechselnder Bewölkung mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern und vereinzelt kurze Gewittern voraus.

Schwere Sturmböen auf dem Brocken. Sturmböen an der Nordseeküste, in den zentralen Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald. Gebietsweise Windböen im Nordwesten sowie im Osten. Gebietsweise mäßiger Schneefall in der Nordhälfte. Verbreitet leichter Schneefall, in höheren Lagen Schneeverwehungen. Landesweit Glättegefahr und Frost, am Alpenrand strenger Frost.

Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet. Der DWD hat am Samstag für weite Teile des Landes eine Warnung vor Schneeverwehungen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Sie gilt derzeit voraussichtlich von Samstag 18 bis Sonntagmorgen 08 Uhr. Betroffen sind folgende Regionen:

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Kreis Harz - Tiefland

Kreis Mansfeld-Südharz

Kreis Jerichower Land (bis Sonntag 04 Uhr)

Stadt Magdeburg (bis Sonntag 04 Uhr)

Altmarkkreis Salzwedel (bis Sonntag 04 Uhr)

Kreis Stendal (bis Sonntag 04 Uhr)

Kreis Wittenberg (bis Sonntag 04 Uhr)

Kreis Börde (bis Sonntag 04 Uhr)

Kreis Anhalt-Bitterfeld (bis Sonntag 04 Uhr)

Im Oberharz besteht Gefahr durch stellenweise erhöhte Schneedecke und eingeschränkte Sichtweite.

Für Sachsen-Anhalt wurden Sturmwarnungen am Freitag herausgegeben. Auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet. Symbolfoto: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Wetter am Samstag in Sachsen-Anhalt

Die Tiefsttemperaturen liegen bei -1 bis -4 Grad, laut DWD. Es besteht Glättegefahr.

In der Nacht soll der Wind abnehmen. Auf dem Brocken bleibt es nachts noch stürmisch mit orkanartigen Böen.

In Sachsen-Anhalt muss wiederholt mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer mit Glättegefahr, sowie vereinzelt kurzen Gewittern gerechnet werden. Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2, im Harz -3 bis 0 Grad.

Sturm setzt sich am Sonntag in Sachsen-Anhalt fort

In der Nacht zum Sonntag sollen die Schneeschauer abnehmen, dennoch besteht bei Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad Glättegefahr. Am Sonntag sollen erneut örtliche Schneeschauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen um 0, im Harz um -3 Grad.

Im Harz sind voraussichtlich erneut starke Böen. In der Nacht zum Montag wechselnde Bewölkung aber meist niederschlagsfrei.