In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter am Wochenende trüb und unbeständig. Wolken, Regen und einzelne Gewitter bestimmen das Bild. Im Harz wird es stürmisch.

Der Herbst steht vor der Tür: Regen, Gewitter und Sturmböen über Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht in den kommenden Tagen unruhiges Wetter bevor. Wolken, Schauer und einzelne Gewitter wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Wolken – Sturm auf dem Brocken

Am Freitag, dem 12. September, ziehen die Schauer aus der Nacht nach Osten ab. Am Nachmittag und am Abend kann es erneut regnen und gewittern. Bei Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken ist bis zum Nachmittag mit Sturmböen bis zu 80 km/h zu rechnen. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselhaft.

So stürmisch wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Der Samstag, 13. September, beginnt mit Auflockerungen und Sonnenschein. Im Tagesverlauf kommen die Wolken jedoch wieder, es kann regnen und gewittern. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Stürmisch bleibt es auf dem Brocken.

Am Sonntag, dem 14. September, ist mit Wolken und Regen zu rechnen. Es gibt eine geringe Gewitterneigung. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch. In der Nacht zum Montag zieht schauerartiger Regen auf.

Die neue Woche am Montag, 15. September, startet regnerisch. Im Laufe des Tages ziehen die Regenwolken weg. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad. Weiterhin sind auf dem Brocken schwere Sturmböen zu erwarten. In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt, es bleibt niederschlagsfrei.