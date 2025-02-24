Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Anfang September von seiner ungemütlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen. Das Wetter am Wochenende wird hingegen freundlicher.

Gewitterrisiko am Freitag sinkt: So schön wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird eher ungemütlich Anfang September. Gewitter drohen. Aber auch die Sonne zeigt sich ab und an.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt wird es Anfang September zwar recht warm, jedoch drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mitunter Starkregen und Gewitter. Die Sonne zeigt sich jedoch auch ab und an.

Wetter Sachsen-Anhalt: Prognosen sagen nur noch geringes Gewitterrisiko am 5. September voraus

Am Freitag ziehen im Verlauf die Schauer nordostwärts ab. Es lockert sich bei nur noch geringem Gewitter- und Starkregenrisiko auf. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad.

In der weitgehend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ab. Es kann zu Nebel kommen.

6. und 7. September in Sachsen-Anhalt: So wird das Wetter am Wochenende

Am Samstag zeigt sich hin und wieder die Sonne. Es bleibt bei Höchstwerten von bis zu 24 Grad niederschlagsfrei. Lediglich im Harz kann es laut DWD ab und an regnen. In der klaren Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu sechs Grad ab.

Am Sonntag steigen die Temperaturen bei viel Sonnenschein auf bis zu 26 Grad. In der Nacht zu Montag sinken die Tiefstwerte auf bis zu acht Grad ab.

Am Montag ziehen erneut Wolken von Westen her auf. Die Gefahr von Schauern und Gewittern steigt bei Höchstwerten von bis zu 27 Grad an. In der Nacht zu Dienstag wird es dann zu örtlichen Gewittern und Regenschauern bei Tiefstwerten zwischen 15 und elf Grad kommen.