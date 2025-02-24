Es bleibt kalt in Sachsen-Anhalt. Vor allem im Harz kann es durch überfrierende Nässe zu glatten Straßen kommen. Die Sonne zeigt sich in dieser Woche nur selten.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein umfangreiches Tief über Mitteleuropa schickt weiterhin feuchtkalte Luft nach Sachsen-Anhalt. Damit bleibt es winterlich-frisch – örtlich ist mit Frost, Glätte und im Harz mit etwas Schnee zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Grauer Himmel, aber kein Regen am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 26. November, bleibt der Himmel, wie auch schon am Dienstag, stark bewölkt, Niederschläge fallen den Prognosen zufolge nicht, so der DWD.

Auflockerungen gibt es nur in der Nordhälfte von Sachsen-Anhalt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Harz zwischen -3 und 2 Grad. Es weht ein schwacher Westwind.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 27. November, ist es wechselnd bis stark bewölkt. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad niederschlagsfrei.

Sturmböen auf dem Brocken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 27. November, dominieren erneut Wolken, teils ist es stark bewölkt. Regen wird es laut den Meteorologen kaum geben. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad, im Harz auf –2 bis 1 Grad. Der Wind frischt auf: schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, auf dem Brocken sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 28. November, ist es anfangs klar und überwiegend trocken. Erst im Verlauf der Nacht ziehen von Westen her Wolken auf.

Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad, im Harz bei bis zu -3 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken mit Sturmstärke.

Wolken und Regen zum Wochenende

Der Freitag, der 28. November, zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt. Für den Abend rechnet der DWD im Nordwesten mit Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad, im Harz zwischen 1 und 4 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlicher und südwestlicher Richtung, auf dem Brocken ist erneut Sturm angesagt.

In der Nacht zum Samstag, dem 29. November, bleibt es dicht bewölkt, teilweise soll es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.

Wochenende in Sachsen-Anhalt: Himmel bleibt bewölkt

Auch der Samstag, 29. November, startet zunächst bedeckt und mit gebietsweisem Regen. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke jedoch auf. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Harz zwischen 0 und 3 Grad. Auf dem Brocken werden laut DWD erneut stürmische Böen erwartet.

In der Nacht zu Sonntag, 30. November, ist es wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +2 Grad bei schwachem Wind.