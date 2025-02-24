Auch in den kommenden Tagen lässt der goldene Oktober in Sachsen-Anhalt auf sich warten. Am Wochenende werden die Nächte sehr kalt. Die Temperaturen sinken in den Minusbereich. Die kommende Woche startet hingegen mit Regen.

Der goldene Oktober lässt auch in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt auf sich warten. Die Sonne lässt sich nur selten blicken.

Magdeburg/Halle (Saale). – Durch die Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt. Der goldene Oktober lässt jedoch weiter auf sich warten. Das Wetter bleibt ungemütlich mit teils starker Bewölkung. Erst am Sonntag zeigt sich die Sonne.

Lesen Sie auch: Dicke Brühe: So fahren Sie sicher durch den Nebel

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen sinken im Harz in den Frostbereich

Bei zeitweisem Regen zeigt sich der Freitag, 17. Oktober, wechselnd bis stark bewölkt. Bei schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind liegen die Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad, im Harz zwischen 7 und 13 Grad.

Auch interessant: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

Auch die Nacht zum Samstag, dem 18. Oktober, bleibt bewölkt. Gebietsweise kann es Regen geben. Die Temperaturen fallen auf 1 bis 5 Grad, im Harz auf -1 bis 2 Grad.

Auch interessant: Draconiden im Anflug! Wann der Meteorstrom über Sachsen-Anhalt sichtbar ist

Wetter am Wochenende: Nachts gibt es Frost in Bodennähe

Neben Wolken bietet Samstag, der 18. Oktober, auch heitere Abschnitte. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.

Lesen Sie auch: Neuer Komet im Oktober über Sachsen-Anhalt sichtbar – Was man über ihn wissen muss

Die Nacht zum Sonntag, dem 19. Oktober, bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen -3 Grad und 1 Grad. In Bodennähe ist sogar Frost bis zu -5 Grad Celsius möglich.

Nach Nebel: Sonne zeigt sich am Sonntag

Am Sonntag, dem 19. Oktober, zieht der Nebel nur sehr zögerlich ab. Danach wird es jedoch sonnig und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad, im Harz zwischen 8 und 10 Grad.

Die Nacht zum Montag, dem 20. Oktober, bleibt bei geringer Bewölkung ebenfalls niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.

Wochenstart mit Regen

Montag, der 20. Oktober, startet mit dichten Wolken und zeitweiligem Regen. Die Höchsttemperaturen steigen wieder etwas an auf 11 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost, auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Dienstag, dem 21. Oktober, wird es wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich soll es Regen geben. Die Temperatur sinkt auf 9 bis 7, im Harz bis 5 Grad. Es kommt zu schwachem bis mäßigem Süd- bis Südostwind. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.