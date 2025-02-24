Auch Mitte Oktober bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt grau und voller Wolken. Zum Wochenende besteht Frostgefahr.

Sonne lässt sich nur selten blicken – Es bleibt neblig-trüb und schmuddelig mit Frostgefahr

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch Mitte Oktober grau und wolkenverhangen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Durch die Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt. Der goldene Oktober lässt jedoch weiter auf sich warten. Das Wetter bleibt ungemütlich mit teils starker Bewölkung.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Himmel am Mittwoch mit Wolken verhangen

Der Mittwoch, 15. Oktober, beginnt zunächst stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad, im Harz zwischen 7 und 13 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 16. Oktober, ziehen wieder Wolken auf. Gebietsweise kann es regnen. Im südlichen Sachsen-Anhalt ist Nebelbildung möglich. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 10 Grad zurück.

Sonne lässt sich auch am Donnerstag nicht blicken

Auch am Donnerstag, dem 16. Oktober, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Zum neblig-trüben Wetter gesellt sich gelegentlich noch Sprühregen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad Celsius, im Harz zwischen 7 und 13 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus westlicher Richtung.

Die Nacht zum Freitag, dem 17. Oktober, ist mit gebietsweisem leichtem Regen bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 3 und 6 Grad.

Temperaturen sinken im Harz bis 0 Grad Celsius ab

Bei zeitweisem Regen zeigt sich der Freitag, 17. Oktober, wechselnd bis stark bewölkt. Bei schwachem bis mäßigen West- bis Nordwestwind liegen die Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad, im Harz zwischen 7 und 12 Grad.

Auch die Nacht zum Samstag, 18. Oktober, bleibt bewölkt. Gebietsweise kann es Regen geben. Die Temperaturen fallen auf 2 bis 5 Grad, im Harz auf 0 bis 2 Grad.

Wetter am Wochenende: Nachts gibt es Frost in Bodennähe

Neben Wolken bietet der Samstag, 18. Oktober, auch heitere Abschnitte. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.

Die Nacht zum Sonntag, dem 19. Oktober, bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen -2 Grad und 1 Grad. In Bodennähe ist sogar Frost bei bis zu -5 Grad Celsius möglich.