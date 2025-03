Der Frühling ist da Bis zu 17 Grad und viel Sonne: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Der Frühling versucht es Anfang März in Sachsen-Anhalt ein zweites Mal. In dieser Woche ist mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 17 Grad zu rechnen, nur die Nächte bleiben frostig. So wird das Wetter.