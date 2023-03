Am 20. März ist Frühlingsanfang. Nachdem das Wetter der vergangenen Wochen durchaus wechselhaft war, darf es nun doch langsam mal sonnig und wärmer werden. Hält der Frühling nun wirklich Einzug in Sachsen-Anhalt?

Am 20. März ist Frühlingsanfang.

Magdeburg/DUR/awe - Die Vögel zwitschern, Frühblüher zieren die Straßen, die Sonne lässt sich ab und zu mal blicken und die Temperaturen werden allmählich milder: Am 20. März ist Frühlingsanfang.

Können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt und Deutschland nun allmählich auf frühlingshaftes Wetter einstellen oder bleibt die große Unbeständigkeit der vergangenen Wochen mit Kälte, Regen und Schnee erhalten?

Wetter zum Frühlingsanfang: Milde Temperaturen, reichlich Wolken - Regen möglich

Zum Frühlingsanfang erreichen die die Temperaturen in Sachsen-Anhalt bis zu 15 Grad. Viele Wolken hängen im Himmel. Dazu kann es vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturlage bleibt in den kommenden Tagen in diesem Bereich, wobei Mittwoch und Donnerstag bis zu 16 Grad erreicht werden können. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es die Woche über bewölkt. Ab Freitag wird es kühler und das Regenrisiko erhöht sich.

Sommer im Frühling oder Wintereinbruch: Wetter für März und April

Nachdem sich das Wetter in der ersten Woche nach dem Frühlingsanfang bei Temperaturen um die 15 Grad eingepegelt hat, folgt Tags darauf ein Temperaturabsturz im einstelligen Bereich. Bis in die erste Aprilwoche gibt es im Osten Deutschlands ein ähnliches Temperatur-Auf und Ab. In der Monatsmitte des Aprils klettert dann die Temperaturanzeige knapp über 20 Grad. Bis Aprilende pegeln sich die Temperaturen dann voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Bereich ein.

Frühlingsanfang: Unterschiede und Tagundnachtgleiche

Beim Frühlingsanfang gibt es zwei unterschiedliche Daten: den meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März und den kalendarischen Frühlingsanfang am 20. oder 21. März.

Der meteorologische Frühling liegt in den Monaten März, April und Mai. Die Unterteilung in diese festen Monatsquartale (so auch bei Sommer, Herbst und Winter) eignet sich für Forscher und Wissenschaftler besser für die Erfassung von Klimadaten.

Beim kalendarischen Frühlingsanfang sind Tag und Nacht gleich lang (Tagundnachtgleiche). Die kalendarischen Jahreszeiten entsprechen sozusagen den "natürlichen" Jahreszeiten. Der kalendarische Frühlingsanfang richtet sich nach der Lage der Sonne. Nur zweimal im Jahr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator - in diesen Momenten werden die beiden Erdhälften gleichmäßig beschienen. Beim Herbstanfang im September ist dies ebenso.

Aufgrund des alle vier Jahre auftretenden Schaltjahres war der Frühlingsanfang in den vergangenen Jahrzehnten mitunter auf den 21. März datiert. Aufgrund der Schaltjahr-Problematik könnte der kalendarischen Frühlingsanfang in einigen Jahrzehnten auch schon auf den 19. März fallen.