Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montagabend vor kräftigen Gewittern in Sachsen-Anhalt. Welche Gebiete betroffen sind und die aktuellen Aussichten.

Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist am Montag mit Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale) – Der Ausläufer eines von Südengland Richtung Nordsee ziehenden Tiefs sorgt ab Montag für unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt.

Vor allem am Abend besteht die Gefahr von Gewittern mit Windböen und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mehrere Warnungen herausgegeben.

Wetter: DWD warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat am Montag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Montag, 23.09.2024, 19.30 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Dienstag

In der Nacht zu Dienstag ist weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Erst gegen Mittag sollen die Schauer langsam abklingen.

Auch am Nachmittag können einzelne Schauer und Gewitter auftreten, die erst in der Nacht zum Mittwoch nachlassen. Im Tagesverlauf werden Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad erwartet, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 11 Grad.