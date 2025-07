In Sachsen-Anhalt sind Ende Juli Schauer und zum Teil Gewitter möglich. Der Sommer macht eine Pause. Wie das Wetter in dieser Woche wird.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Ende Juli und Anfang August von seiner eher ungemütlichen Seite. Der Sommer macht eine Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schauen, Gewittern und Sturmböen.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Dienstag

Der Dienstag startet wechselnd bewölkt. Der Wetterdienst rechnet mit örtlichen Schauern, zum Nachmittag und Abend mit einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sind letzte Schauer möglich, sonst bleibt es trocken.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Dichte Wolken und Regen am Mittwoch

Der Mittwoch bringt vereinzelte Schauer mit sich. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 23 Grad, im Harz bei 17 bis 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichtere Wolken auf, im Norden fällt etwas Regen.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Am Donnerstag überwiegt dichte Bewölkung, dazu gibt es gebietsweise Regen. Am Nachmittag sind lokal auch Schauer möglich. Der Wetterdienst rechnet in Schauergebieten mit starken Böen. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt, gelegentlich fällt leichter Regen.

Der Freitag bleibt wechselhaft: Anfangs regnet es zeitweise, am Nachmittag bilden sich gebietsweise Schauer und Gewitter. Mit Höchstwerten um 23 Grad bleibt es mild. In der Nacht zum Samstag klingen die Niederschläge ab und es bleibt meist trocken.