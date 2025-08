Regen, Schauer und Gewitter prägen das Wetter in Sachsen-Anhalt. Vor allem am Samstag und am Sonntag bleibt es wechselhaft. Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter etwas freundlicher.

Wetter am Wochenende: August startet in Sachsen-Anhalt mit Regen, Gewitter und Böen

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Anfang August von seiner eher ungemütlichen Seite. Der Sommer macht eine Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schauen, Gewittern und Sturmböen.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Am Freitag ist es zunächst stark bewölkt. In der Südhälfte fällt am Vormittag gebietsweise Regen. Im weiteren Tagesverlauf treten Schauer und einzelne Gewitter auf, die lokal kräftig ausfallen können. Die Temperaturen erreichen Werte um 22 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig mit örtlichen Schauern, vereinzelt sind auch weiterhin Gewitter möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Regen zum Monatsanfang

Am Samstag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Im Verlauf steigt vor allem im Westen des Landes die Schauer- und Gewitterneigung. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend niederschlagsfrei. Vom Harz bis ins Burgenland kann es gegen Morgen leicht regnen. Auf dem Brocken sind Windböen möglich.

Der Sonntag verläuft stark bewölkt. Vom Westen her zieht wiederholt schauerartiger Regen über Sachsen-Anhalt hinweg. Erst am Nachmittag lassen die Schauer nach. In der Nacht zum Montag verdichtet sich die Wolkendecke wieder.

Am Montag startet die Woche regnerisch. Die Niederschläge klingen im Laufe des Tages ab und es kommt gebietsweise zu Auflockerungen. In der Nacht zum Dienstag ist es wolkig, aber niederschlagsfrei.