Am Donnerstag drohen in der Altmark am Abend lokale Gewitter, auf dem Brocken weht stürmischer Wind. Der Sommer meldet sich am Wochenende kurz zurück.

Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt - Hitze am Samstag, Gewitter am Sonntag

Sonne, Schauer, Sonnenwärme: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). – In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt unbeständig, mit einem Mix aus Sonne, Schauern und Gewittern. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt das Wochenende jedoch kurze Sommermomente, denn die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 30 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter am Abend in der Altmark möglich – windig auf dem Brocken

Der Donnerstag starte in Teilen Sachsen-Anhalts mit etwas Sonnenschein, besonders am Vormittag sind noch heitere Abschnitte möglich. Im Tagesverlauf zieht jedoch von Norden her dichte Bewölkung auf. Zum Abend hin kann es in der Altmark vereinzelte Gewitter geben. Auf dem Brocke sind vorübergehend Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt. Einzelne Schauer ziehen südwärts ab. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad ab.

Kommt der Sommer zurück? Am Wochenende zeigt sich in Sachsen-Anhalt kurz die Sonne

Am Freitag zeigt sich das Wetter zunächst wechselnd bewölkt. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne häufiger durch, dennoch bleibt die Schauerneigung erhalten. Vereinzelt kann es auch zu Starkregen kommen. Die Temperaturen sinken auf 23 bis 26 Grad. In der Nacht zum Samstag klart es zunehmend auf. Es bleibt trocken, örtlich können sich Nebelfelder bilden.

Der Samstag beginnt freundlich mit einem Mix aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Im Verlauf des Nachmittags nehmen die Schauer leicht zu, die meisten Regionen bleiben jedoch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte klettern auf 27 bis 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen vermehrt Wolken auf. In den Morgenstunden können vereinzelt Schauer auftreten.

Der Sonntag zeigt sich wechselhaft. Im Tagesverlauf sind regional Schauer oder auch teils kräftige Gewitter möglich. Dazwischen scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 28 Grad, im Harz aus 24 bis 27 Grad. In der Nacht zum Montag nimmt die Bewölkung allmählich ab. Auch Schauer und Gewitter lassen rasch nach.