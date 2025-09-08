Wetter in Sachsen-Anhalt Erst spätsommerlich, doch ab Dienstag drohen Gewitter mit Starkregen

Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt angenehm warm. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt: Ab Dienstagabend steigt die Gefahr von Gewittern mit lokalem Starkregen.

Erst spätsommerlich, doch ab Dienstag drohen Gewitter mit Starkregen

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen spätsommerlich. Vereinzelt drohen aber auch Gewitter und Starkregen.

Halle (Saale)/Magdeburg. – In Sachsen-Anhalt bleibt es zum Wochenstart angenehm warm. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Ab Dienstagabend steigt die Gefahr von Gewittern mit lokalem Starkregen.

Auch interessant: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

Wetter Sachsen-Anhalt: Spätsommer zeigt sich am 8. September

Am Montag, dem 8. September, zeigt sich das Wetter freundlich. Bei Höchstwerten von 24 bis 26 Grad (im Harz 20 bis 24 Grad) bleibt es trocken. Quell- und Schleierwolken ziehen tagsüber durch, am Abend lockert es wieder auf.

Die Nacht zu Dienstag verläuft teils klar, teils wolkig. Örtlich können sich Nebel oder Dunst bilden. Es bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 6 und 10 Grad.

9. bis 11. September: So wird das Wetter inden nächsten Tagen

Am Dienstag, dem 9. September, beginnt der Tag freundlich. Später ziehen mehr Wolken auf, und am Abend steigt besonders von der Altmark bis zum Fläming die Gewittergefahr. Laut DWD kann es örtlich Starkregen mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter geben.

Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, im Harz zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es meist trocken, aber wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 14 Grad.

Lesen Sie auch: WMO: La Niña könnte ab September Wetter weltweit prägen

Am Mittwoch, dem 10. September, bringt ein Tief zunehmend Regen, teils auch kräftig. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23 Grad, im Harz 16 bis 19 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt gebietsweise schauerartiger Regen, der im Laufe der Nacht nachlässt. Tiefstwerte: 10 bis 14 Grad.

Der Donnerstag, 11. September, bleibt wechselhaft. Dichte Wolken und einzelne Schauer dominieren. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 23 Grad, im Harz bei 16 bis 21 Grad. Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es unbeständig mit gelegentlichem Regen bei 10 bis 13 Grad.