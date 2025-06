Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten Tage in Sachsen-Anhalt bei Höchstwerten bis 24 Grad kräftige Schauer und Gewitter voraus. So wird das Wetter Anfang Juni.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt Anfang Juni warm - und trotzdem eher ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern, Starkregen und Sturmböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Starkregen drohen – Sturmböen auf dem Brocken

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselhaft. Im Tagesverlauf ist mit einer starken Bewölkung zu rechnen. Bereits am Vormittag ziehen leichte Schauer durch. Ab Mittag entwickeln sich vor allem in der Nordhälfte teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal auch mit Starkregen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad, im Harz bleibt es mit 16 bis 20 Grad etwas kühler. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zum Freitag zieht von Westen leichter Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. Sturmböen auf dem Brocken bestehen weiterhin.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt mit viel Regen und Gewittern

Der Freitag startet meist stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Am Nachmittag zeigt sich zeitweise die Sonne, dennoch kommt es zu weiteren Schauern, teils auch mit Gewittern und lokalem Starkregen. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad, im Harz auf 17 bis 20 Grad. Auf dem Brocken sind anfangs schwere Sturmböen möglich. Zum Abend lässt der Wind spürbar nach.

In der Nacht zum Samstag klingen letzte Schauer oder Gewitter ab, es bleibt dann überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 9 Grad.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt. Teils erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen und Gewitter bei Höchstwerten von 15 Grad im Harz und höchstens 19 Grad in den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts. Auf dem Brocken ist wieder mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu neun Grad ab. Gebietsweise kommt es zu einzelnen Regenschauern.

Der Sonntag zeigt sich vielerorts wolkenverhangen. Immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad, im Harz 13 bis 17 Grad. In der Nacht zum Montag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sechs Grad.