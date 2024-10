Der Herbst hat das Wetter in Sachsen-Anhalt fest im Griff. Sogar Gewitter und Starkregen drohen. Wann diese das Land erreichen.

Warnung vor Gewitter und Starkregen am Dienstag: In diesen Landesteilen droht Gefahr

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt drohen Ende September Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Dienstagnachmittag drohen laut dem Deutschen Wetterdienst insbesondere in Sachsen-Anhalts nördlichen Landesteilen lokale kräftige Schauer sowie Gewitter mit Starkregen. Dann sind sogar 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich.

Zwischendurch lockert es sich immer mal wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es sich ab bis zu sieben Grad ab.

Lesen Sie auch: Spätsommer oder herbstliches Wetter? Was sagen die Bauernregeln über den September?

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Gewittern

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad wird es laut den Prognosen zeitweise regnen. In der Nacht zu Donnerstag drohen dann Temperaturen von bis zu vier Grad.

Auch interessant: "Kiesgarten" statt grüner Wiese - Landkreis leitet in Osternienburger Fall ein Verfahren gegen Eigentümer ein

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird sich laut DWD auch am Donnerstag selbst nicht verbessern. Erwartet werden Temperaturen bis zu 15 Grad. In der Nacht lockert es im Norden dann teilweise auf, im Süden droht allerdings erneut Regen. Die Temperaturen liegen dann nur noch knapp über dem Gefrierpunkt.

Am Freitag dann erneut stark bewölkt, aber es bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten von bis zu 15 Grad. In der Nacht zu Samstag lockert es bei Temperaturen zwischen sechs und zwei Grad auf.