Glätte-Gefahr am Freitagmorgen: DWD gibt Warnung für Sachsen-Anhalt heraus

In Sachsen-Anhalt bleiben die Temperaturen in den Nächten noch frostig - am Freitag wird es in einigen Regionen noch einmal tückisch glatt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt noch winterlich. Bevor am Wochenende ein regelrechter "Hitzepeak" mildes Wetter bringt, kann es am Freitag noch einmal glatt werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Warnung vor Glätte und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Frost sowie eine amtliche Warnung vor markankter Glätte veröffentlicht, die aktuell in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Börde

Magdeburg

Kreis Harz - Tiefland

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Salzlandkreis

Kreis Mansfeld-Südharz

Halle (Saale)

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Freitag, 8. Dezember 2023, 14 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird.

Wettervorhersage: Schnee, Regen und Frost in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Am Freitag bleibt der Himmel in Sachsen-Anhalt größtenteils bedeckt. Von Westen her ziehen leichte Niederschläge teils als Regen, teils als Schnee über das Land. Die Höchsttemperaturen liegen bei 0 bis 3 Grad im Harz herrscht leichter Dauerfrost.

In der Nacht zum Samstag ziehen die Niederschläge ostwärts ab, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht erneut Glätte-Gefahr. Der Samstag bleibt stark bewölkt, aber trocken, bei Höchstwerten von 5 bis 8 Grad. Am Sonntag rechnet der DWD mit Regenschauern und Sturm auf dem Brocken